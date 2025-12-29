Elazığ'da yoğun kar yağışı ve tipi hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 131, ilçelerden Alacakaya'da 10, Baskil'de 2, Maden'de 38, Karakoçan'da 88, Keban'da 11, Kovancılar'da 76, Palu'da 17 ve Sivrice'de 50 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması için 120 personel ve 90 araçla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.





Bingöl

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle 96 köy yolu ulaşıma kapandı. Etkili olan kar yağışı sonucu merkezde 10, ilçelerden Genç'te 50, Adaklı'da 8, Karlıova'da 1, Kiğı'da 3, Solhan'da 10, Yayladere'de 7 ve Yedisu'da 7 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Çalışmalar 53 araçla 110 personel tarafından yürütülüyor.





Siirt

Siirt'te kar nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı sonucu ilçelerden Şirvan'da 26, Pervari'de 12 ve Eruh'ta da 4 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerce yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.





Şırnak

Kar yağışının dünden bu yana etkili olduğu kentte kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi aştı. Kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 7, ilçelerden Beytüşşebap'ta 13, Uludere'de 9 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin, yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor. Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.





Mardin

Mardin'de de yoğun kar yağışı etkili oldu. Kentte kar nedeniyle 180 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.





Hava ulaşımına kar engeli

Bölgede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta hava ulaşımında aksama yaşandı. Bugün planlanan bazı uçak seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.







