Gündem Elektrikli süpürgeden el bombası çıktı
KOCAELİ

Elektrikli süpürgeden el bombası çıktı

Kocaeli’de ruhsatsız silah satanlara yönelik düzenlenen operasyonda sekiz kişi gözaltına alındı. Tabanca ve tüfeklerin ele geçirildiği operasyonda, elektrikli süpürgenin haznesinden el bombası çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Elektrikli süpürgeden el bombası çıktı
Kocaeli

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 8 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 Kalaşnikof tüfek ve şarjörü, 2 el bombası, 8 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 25 şarjör, 1 balistik yelek, 667 tabanca mermisi, 228 uzun namlulu silah mermisi, silah parçaları ve 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

El bombalarından biri ve bir miktar mermi, elektrikli süpürgenin haznesinde bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kocaeli'de feci kaza: Beton mikseri 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu
FOTOĞRAF 14
Title
Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D130 Kara Yolu, İzmit istikameti, Karadenizliler Mahallesi, Kullar Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan 41 AJC 593 plakalı beton mikseri sürücüsü İ.K. ile 41 AAZ 957 Honda marka otomobil sürücüsü E.Y. çarpıştı.
Title
Kazanın şiddetiyle beton mikserinin sürücüsü İ.K. direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından aracıyla beraber 10 metre yükseklikteki köprüden demir bariyerleri aşarak otomobil tamir bakım servisinin bahçesine düştü.
Title
Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Title
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan beton mikser sürücüsü İ.K. ve yanında bulunan oğlu K.K.’yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayrıca ambulansa alınan otomobil sürücüsü E.Y. de hastaneye kaldırıldı.
Title
Beton mikserinin köprüden düşmenin şiddetiyle otomobil tamir bakım servisinin binasının duvarına ve camlarına da zarar verdiği görüldü. Ayrıca kazaya karışan otomobil de kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kocaeli'de feci kaza: Beton mikseri 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde şerit ihlali yapan beton mikseri, karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten iş yerinin bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli’de 92 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
GÜNDEM
Kocaeli’de 92 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Ulaşım 9 dakikaya inecek

Ulaşım 9 dakikaya inecek

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.
Ekspertiz raporunu görünce şok geçirdi

Ekspertiz raporunu görünce şok geçirdi

190 bin 500 liraya aldı: Kusurunun olmadığını söylemişlerdi.
Beştepede kritik EYT toplantısı

Düzenlemenin detaylarını Erdoğan açıklayacak.

'İmamoğlu beni arayıp yardım istedi şimdi beni eleştiriyor.'

'Milli teknoloji hamleleriyle dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine yaklaşıyoruz.'

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yarım saat durdu.

Öğrencileri için her gün at sırtında 10 kilometre yol gidiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.