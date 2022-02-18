​Elektrikte kademeli fatura uygulaması: İlk kademe sınırı 250 kilovat olsun

Gümüşhane’de yaşayan yaklaşık 2 bin vatandaş, Kamuoyu Bilinçlendirme Derneği öncülüğünde başlatılan imza kampanyası ile elektrik faturalarında yapılmasını istedikleri düzenlemeye ilişkin taleplerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ya gönderdi.

EPDK’ya gönderilen 2 bin imzalı dilekçede vatandaşlar, konutlar için uygulanan 210 KW sınırın yükseltilmesini ve elektrik faturalarından alınan KDV oranının düşürülmesini talep etti.

%1 KDV TALEBİ

Vatandaşlar tarafından EPDK’ya gönderilen dilekçede, öncelikli olarak tüketim sınırının yükseltilmesi istendi. 210 KW’lık sınırın, günlük tüketim alışkanlıkları dikkate alındığında dört kişilik bir hanenin ortalama aylık elektrik tüketimini karşılamadığının belirtildiği dilekçede, konutlar için uygulanan tüketim sınırının 250 KW’ya çıkarılması gerektiği önerildi.

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Elektrik faturalarında yapılacak olan düzenlemeye ilişkin vatandaşlar tarafından EPDK’ya sunulan bir diğer öneri ise faturalara uygulanan KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmesi yönünde oldu. Bunun yanında yine faturalarda bulunan enerji fonunun da kaldırılması gerektiği belirtildi.

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