Eleştiriye 90 gün hapis

Kararın ardından konuşan Adakoğlu, “Toplumun elinin tersiyle ittiği bir tartışmayı yeniden gündeme taşıyan bir siyasetçiyi eleştirdiğimiz için ceza aldık. Siyasetçilerin eleştiriye tahammülsüz olması düşündürücüdür" dedi. Türkçe ezan, Türkçe ibadet gibi konuların ülkemiz için 28 Şubat sürecinin karanlık dehlizlerinde kalmış ve toplum tarafından elinin tersiyle itilmiş tartışmalar olduğunu ifade eden Adakoğlu, “Ancak söz konusu siyasi partinin temsilcisi, ülkenin dört bir tarafı ateş çemberindeyken halkın sinir uçlarıyla oynamış ve böyle bir gündemle toplumsal barışı zedeleyecek bir çıkışta bulunmuştur" diye konuştu. Söz konusu haberin kamu yararı gözetilerek yapıldığını vurgulayan Adakoğlu, eleştirinin cezalandırılmasını "siyasetçilerin tahammülsüzlüğü" olarak nitelendirirken, muhalif kesimlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik her türlü hakareti basın özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırma çabasına da dikkat çekti.