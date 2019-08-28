Gündem Emine Bulutun kızı için yapılan yardımlar güvence altına alınacak
KIRKLARELİ

Emine Bulut'un kızı için yapılan yardımlar güvence altına alınacak

Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımlar güvence altına alınacak.

Haber Merkezi AA
Evladının gözleri önünde eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un &quot;Ölmek istemiyorum&quot; feryadı, yürekleri sızlatmıştı.
Evladının gözleri önünde eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un "Ölmek istemiyorum" feryadı, yürekleri sızlatmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 yaşındaki F.B.V'ye Türkiye genelinde yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyum atanması için Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Bakanlığın talebini kabul eden mahkeme, 18 yaşına girene kadar küçük kıza yapılan yardımların güvence altına alınmasına hükmetti.

Türkiye'yi sarsan cinayet

F.V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

  • F.V. tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

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