Gündem Emir astsubayının darbedeki rolü ne?
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Emir astsubayının darbedeki rolü ne?

FETÖ’nün darbe girişiminin askeri kanadının bir numaralı ismi olan eski YAŞ üyesi Akın Öztürk’ün yaklaşık 4 yıl emir astsubaylığını yapan Mehmet Serdar Ö.’nün, darbe girişimi sırasındaki rolü araştırılıyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Mehmet Serdar Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mehmet Serdar Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, darbe girişiminin beyin takımında yer alan sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyesi Akın Öztürk’ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., geçtiğimiz hafta gözaltına alındı. Ankesör kaydının çıkması üzerine TSK’dan ihraç edildiği öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hafta sonu adliyeye sevk edildi. Mehmet Serdar Ö., savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHREMLE İLETİŞİME GEÇTİ

Savcılığın tutuklama talepli sevk yazısında, şüpheliyle ilgili önemli tespitler yer aldı. Sevk yazısında, Mehmet Serdar Ö.’nün ankesörlü hatlardan ardışık olarak arandığı belirtilirken, dosyada, şüphelinin ankesörlü telefon kartı kullanmak suretiyle mahrem imam ile gizli iletişime geçtiğine ilişkin kayıtların da bulunduğu aktarıldı. Sevk yazısında, şüphelinin ankesör kart ile kullanmış olduğu cep telefonunun aynı yerlerden sinyal verdiğine dikkat çekildi.

ROLÜ ARAŞTIRILIYOR

  • Mehmet Serdar Ö.’nün, hain darbe girişiminde etkin rol oynayan, darbe girişimin askeri kanadının bir numaralı ismi olan ve hakkında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Akın Öztürk’ün emir astsubayı olarak görev yaptığına işaret edilen sevk yazısında, “Şüphelinin konumu itibariyle darbe girişimini biliyor olması ve darbe girişiminden aktif rol oynamış olabileceği, bu kapsamda TCK 309. maddesinde (Anayasayı ihlal suçu) yazılı bulunan suçu işlediği hususunda araştırmaların devam ettiği, delillerin toplanmamış olması sebebiyle delil karartma ihtimali bulunduğu ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmaktadır” denildi.

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