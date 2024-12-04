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Emniyetin el bombalarını borcu için satmış

Emniyetin el bombalarını borcu için satmış

09:184/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Adana'da polis memurunun emniyete ait mühimmatları tek tek sattığı tespit edildi.
Adana'da polis memurunun emniyete ait mühimmatları tek tek sattığı tespit edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli özel harekat polisi O.K’nın envanterindeki 250 el bombası ile 270 bin mermiyi satmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Zanlının borsada kaybettiği para nedeniyle borçlandığı için mühimmatları sattığı öğrenildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün 250 el bombası ve 270 bin mermisinin özel harekat polisi O.K. tarafından çalınarak satılmasıyla ilgili 5’i polis biri avukat 7 zanlı tutuklandı. 1 Aralık’taki operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.


FETÖ'cüye sattı


Depodan sorumlu Polis Özel Harekat O.K’nın borsada büyük miktarda para kaybettiği öğrenildi. Borcunu kapatmak için silah ve mühimmatları FETÖ üyeliği sebebiyle ihraç edilen polis memuru Y.Y’ye sattığı, onun da Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde görevli başkomiser Z.T.M’ye devrettiği iddia edildi. Z.T.M.’nin ise mühimmatları Mezitli Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis memuru eşi A.M. ile avukat M.Y. ile birlikte bir av bayisine sattığı saptandı.



Zayiat gösterilmiş


Çalınan silah ve mühimmatın envanterden düşürülebilmesi için eğitimlerde zayiat gösterildiği, sonrasında suç örgütlerine ulaştırıldığı belirtildi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Aralık’ta düzenlediği operasyonda, bir avukat ve kadrolarında görevli polisler dahil 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliye sevk edilen şüphelilerden Y.Y, M.Y, E.T, A.M, O.K, A.K. ve K.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





#Adana
#Emniyet Müdürlüğü
#özel harekat polisi

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