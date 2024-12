Emniyetin el bombalarını borcu için satmış

Depodan sorumlu Polis Özel Harekat O.K’nın borsada büyük miktarda para kaybettiği öğrenildi. Borcunu kapatmak için silah ve mühimmatları FETÖ üyeliği sebebiyle ihraç edilen polis memuru Y.Y’ye sattığı, onun da Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde görevli başkomiser Z.T.M’ye devrettiği iddia edildi. Z.T.M.’nin ise mühimmatları Mezitli Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis memuru eşi A.M. ile avukat M.Y. ile birlikte bir av bayisine sattığı saptandı.

Çalınan silah ve mühimmatın envanterden düşürülebilmesi için eğitimlerde zayiat gösterildiği, sonrasında suç örgütlerine ulaştırıldığı belirtildi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Aralık’ta düzenlediği operasyonda, bir avukat ve kadrolarında görevli polisler dahil 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliye sevk edilen şüphelilerden Y.Y, M.Y, E.T, A.M, O.K, A.K. ve K.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.