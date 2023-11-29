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Emniyette operasyonel şubelerde kritik görevler yapmış: FETÖ firarisi eski emniyet amiri Ankara'da yakalandı

FETÖ firarilerini yakalamaya yönelik operasyonlar hızını kesmiyor. Hainlerin birer birer yakalandığı operasyonlara bir yenisi Ankara'da düzenlendi. FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranma kaydı bulunan, Emniyette operasyonel şubelerde kritik görevler yapan ve 2016 yılından bu yana firari olan ihraç emniyet amiri Ergin Doğru, Keçiören'de düzenlenen operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı.

21:55 - 29/11/2023 Wednesday
DHA
FETÖ firarisi eski emniyet amiri Ergin Doğru yakalandı.

FETÖ firarisi eski emniyet amiri Ergin Doğru yakalandı.

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranma kaydı bulunan ve 2016 yılından bu yana firari olan ihraç emniyet amiri Ergin Doğru, Ankara'da yakalandı.


FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranma kaydı bulunan ve 2016 yılından bu yana firari olan ihraç emniyet amiri Ergin Doğru, 28 Kasım'da düzenlenen operasyonda Ankara'nın Keçiören ilçesinde yakalandı. Emniyette operasyonel şubelerde kritik görevler yapan, FETÖ tarafından örgüte sadık olarak kodlanan ihraç emniyet amiri Ergin Doğru'nun örgütün kripto haberleşme programı olan Bylock programlarını kullandığı, Bank Asya isimli bankada hesaplarının olduğu, yakalanmamak için fiziki görünüşünde değişiklik yaptığı, telefon taşımadığı ve sürekli adres değiştirdiği saptandı.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ergin Doğru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



#FETÖ
#Ankara
#Operasyon
#FETÖ Firarisi
22 minutes ago
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