Gündem En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları
ANKARA

Cuma mesajları: Resim, yazılı, görsel, anlamlı, kısa, güzel, Cuma mesajları

En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları

Bugün 20 Temmuz 2018 Cuma. En güzel Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek Cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine Cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Haberimizde güncel, anlamlı, resimli güzel Cuma mesajları ve dualarını bulabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz Cuma mesajlarını bulabilirsiniz...

Haber Merkezi Yeni Şafak
En güzel Cuma mesajları
En güzel Cuma mesajları

İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde, Müslümanlar birbirlerine arasında dua ve iyi temennilerde bulunmak için mesaj gönderiyor.

Biz de sizler için resimli, anlamlı, özlü, güzel Cuma mesajlarını derledik. En güzel Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz...

20 Temmuz Cuma mesajları

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! (Mü'min, 40/7) Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları

Allah’ım! Yaptığım işlerin kötülüğünden de henüz yapmadığım işlerin kötülüğünden de sana sığınırım! (Müslim, Zikir, 65) Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Hayırlı cumalar.

Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. (Âl-i İmrân, 3/8) Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun…

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Cuma mesajları

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

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En güzel resimli Cuma mesajları
FOTOĞRAF 14
Title
En güzel resimli Cuma mesajları
Title
En güzel resimli Cuma mesajları
Title
En güzel resimli Cuma mesajları
Title
En güzel resimli Cuma mesajları
Title
En güzel resimli Cuma mesajları
Title
En güzel resimli Cuma mesajları
Title
En güzel resimli Cuma mesajları
Title
En güzel resimli Cuma mesajları
Title
En güzel resimli Cuma mesajları
Title
En güzel resimli Cuma mesajları
Title
En güzel resimli Cuma mesajları
Title
En güzel resimli Cuma mesajları
Title
En güzel resimli Cuma mesajları
Title
En güzel resimli Cuma mesajları
En güzel resimli Cuma mesajları
En güzel Cuma mesajları ve resimli cuma mesajlarını sizin için derledik. Cuma Mesajları göndererek sevdiklerinize hayırlı olmasını dileyebilirsiniz. Müslüman alemi açısından çok önemli olan bu günde mesajlar ile eşiniz, dostunuz, akrabalarınız ile aranızı sıcak tutmak için ve iyi dileklerinizi paylaşmak için haberimizdeki mesajları kullanabilirsiniz. İşte en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları.
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