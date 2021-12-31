En uzun gecede uzay buluşması ​

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve TÜBİTAK işbirliğinde yaklaşık 13 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen GUHEM, Büyükşehir Belediyesi’nde görevli personelin çocuklarını ağırladı. Kurum içi halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında daha önce kitap toplama, oyuncak toplama, pandemi döneminde çocuklar arası resim çizme etkinliği gibi farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’a özel ayrıcalıklı bir etkinliğe imza attı.

EN UZUN GECEYE TANIKLIK

Her yaş grubundan bilimseverin uzay, havacılık ve teknoloji konularında bilgi ve deneyim edinmesini sağlamak, toplum genelinde farkındalık oluşturarak genç nesillere ilham vermek amacıyla Bursa’ya kazandırılan GUHEM, etkinlik kapsamında Büyükşehir ailesinin çocuklarına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir, BUSKİ ve bağlı şirketlerden yaklaşık 200 çocuk, yılın en uzun gecesinde gökyüzünün gizemine tanıklık etti. Türkiye’nin havacılık tarihini de öğrenme fırsatı bulan çocuklar; 154 interaktif eğitim düzeneği, havacılık eğitim merkezi, uzay inovasyon laboratuvarı, matematik, robotik kodlama, uzay ve havacılık atölyelerini bünyesinde barındıran GUHEM’de unutamayacakları anlar yaşadı.

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MUHTEŞEM BİR MACERA

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da bu özel gecede kurum çalışanlarının çocuklarını yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara yılın en uzun gecesinde neler olduğunu Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk interaktif merkezi olan GUHEM’de anlatmak istediklerini ifade eden Akhan, “Toplam 200 çocuğumuzla bu gece gökyüzünde neler olduğunu, GUHEM’de muhteşem bir macera ile birlikte keşfettik. Çocuklarımız bu gece kendilerini geleceğin gökyüzü kahramanı gibi hissetti. Yeni pilotların ve uzay insanlarının Bursa’dan yetişeceğine inanıyoruz. Normalde bireysel olarak GUHEM’e giriş ücretli ama bu geceye özel çalışanlarımızın çocuklarına GUHEM’i ücretsiz olarak ziyaret etme imkanı sunduk. Kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerinin, kurumsal kimliğin oluşturulması ve güçlenmesi kurum aidiyeti açısından çok önemli. 2022 yılında da kurum içi faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

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Beş büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da

Bursa’nın 17 ilçesini de sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve kayıp kaçak oranını en aza indirmek amacıyla altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan ekonomik su tarifesi uygulamadaki kararlılığını 2022 yılında da sürdürecek. BUSKİ, 2022 Ocak ayından itibaren konutlarda suyun metreküp fiyatını 4,98 ve atık su bedelini 1,24 TL olarak belirlerken; içme suyu bedeli faturalara 6,22 TL olarak yansıyacak.

EN EKONOMİK ŞEHİR

Bu fiyatla İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu Türkiye’nin en büyük beş şehri arasında su fiyatlarının en ekonomik uygulanacağı şehir Bursa oldu. Yeni yılda geçerli olacak tarifelere göre, suyun metreküp fiyatı Antalya’da 8,82, İzmir’de 7,56, İstanbul’da 6,55, Ankara’da 6,35 ve Bursa’da 6,22 TL şeklinde uygulanacak.

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KATI ATIK BEDELİ ALINMAYACAK

Yılın son meclis toplantısında konuyu gündeme getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sonda olmaktan mutlu olduğumuz konular da var. Türkiye’nin en büyük 5 şehrinde en uygun su Bursa’da” diyerek, konuyu meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Aktaş, bu arada su faturalarından çıkarılan katı atık toplama bedellerini, Büyükşehir olarak toplamama konusundaki kararlılıklarının da altını çizdi.

Hastane yolunda ‘ulaşım’ seferberliği

Bünyesinde 6 farklı hastane bulunan ve toplam bin 355 yatak kapasitesi olan Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geliyor. İzmir Yolu ile Şehir Hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3500 metrelik bölüm daha önce tamamlanmıştı. Yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane bölümde ‘tamamlanan kamulaştırmanın ardından’ çalışmalara hız verildi.

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HAVA ŞARTLARI ENGEL OLMADI

Hastane yolunda adeta ulaşım seferberliği başlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 20 kamyon ve 4 iş makinesi ile bir taraftan kazı çalışmalarını sürdürürken; diğer taraftan son 30 gün içinde yaklaşık 50 bin ton asfalt altı malzeme serimini tamamladı. 30 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğundaki bölümde ekipler, soğuk ve yağmura aldırmadan çalışmaları en kısa zamanda tamamlamaya çalışıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

ULAŞIM PROBLEMİ YAŞANMAYACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu çalışmaya paralel olarak Bademli-Şehir Hastanesi arasında alternatif güzergah olarak oluşturulan 8 metre genişliğinde ve yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yolda da çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Aktaş, her iki alternatif yol çalışmasının da tamamlanmasıyla, artık Şehir Hastanesi’ne ulaşım noktasında hiçbir problem yaşanmayacağını kaydetti.

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GÜNDEM Bursa Büyükşehir Belediyesi öğrencinin yanında