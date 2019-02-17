En yeşili Başakşehir

Başakşehir’in çehresini değiştirecek projelere imza atacaklarını söyleyen AK Parti Başakşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yasin Kartoğlu, seçim çalışmalarına ilişkin sahada yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Çevre faaliyetlerinin ağırlıkta olduğu bir anlayışla yeni döneme hazırlandıklarını belirten Kartoğlu, “Ulusal bazda projelerin üzerinde çalışmaktayız. Çevreye duyarlı belediye ekseninde bir proje teması belirledik. Önümüzdeki günlerde bunun lansmanını da yapacağız” dedi.

‘SİZE YAKIN’ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA YOLA ÇIKTIK

İlçe genel hatlarıyla incelendiğinde düzenli bir yapılaşmanın olduğunu altyapı ve üstyapı projelerinin büyük oranda halledildiğini belirten Kartoğlu, “Sahada algı manasında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Her zaman sahada vatandaşlarımızla iç içeyiz. İnsanlar bizi kendilerine yakın hissediyor. Belediye başkanlığı yolculuğumuza başlarken slogan olarak ‘Size Yakın’ ifadesini kullandık. O ifadeden beri uygulamalarımız da hep bu yönde oldu. İnsanlarla birlikte olduk, dertlerini dinledik, evlerini ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.

RAYLI İSTEM SORUNUMUZ YOK

Ulaşım alanında sorunların diğer ilçelere göre alt seviyede olduğunu söyleyen Kartoğlu, “İlçenin büyük bir ulaşım problemi yok. Yeni projelerle birlikte ciddi derecede bir metro ağına sahip olacağız. Şu an faaliyette olan 4 raylı sistem hattımız bulunuyor. Ayrıca 2 raylı sistem hattının çalışmaları başlamış üzere 2 raylı sistem hattının ise çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak” dedi.

EN ÖNEMLİ PROJELERDEN BİRİ OLACAK

İstanbul’un en genç başkanı olduklarının altını çizen Kartoğlu, “En büyük projelerimizden biri 12 bin gencin yarıştığı spor olimpiyatları. Alternatif olarak bilgi evlerimiz bulunuyor. Kamplarımızda gençlerimiz öğrenirken eğleniyor. Temelini atacağımız projeler var. Olimpiyat stadyumunun yanına Türkiye’nin en büyük spor adasını oluşturacağız. Kompleks için projelerimizi hazırladık ve inşaat çalışmalarına başladık. Burada, içerisinde her türlü spor branşı ve sosyal aktivitenin olduğu alanlar kurulacak. Ana unsur ise her gencin orada faal olarak hareket edebileceği alanların oluşmasıdır. Gençler kendilerini geliştirerek farklı spor branşlarına da yönelebilecek. Gençlik adına Türkiye’nin önemli projelerinden biri olacak” şeklinde konuştu.

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İstanbul'un en yeşil ilçesi

Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi Başakşehir’de hizmete girmişti.

Başkan Yasin Kartoğlu, “Halihazırda yapılan ve yapılmakta olan çok fazla proje olduğu için Başakşehir Belediyesi’nin zaten projeler bağlamında bir sıkıntısı yok. Bu nedenle ağırlıklı işimiz insanlara yakın olmak ve insan odaklı işler yapmaktır. İlçe olarak en büyük farkımız yeşil alan miktarıdır. Kişi başına düşen yeşil alan miktarımız çok yüksek. Diğer ilçelere göre bu konuda çok daha iyi durumdayız. Hatta İstanbul ortalamasının neredeyse iki katındayız. Avrupa ortalaması 13 metrekarelerdir. Bizde bu durum ise 21 metrekarelere seviyesindedir” diye konuştu.

EN BÜYÜK MİLLET KIRAATHANESİ

Başkan Kartoğlu, “Büyük parklarımız, vadilerimiz var. Buraları sosyal faaliyetler yapma hususunda son derece elverişli. En son Cumhurbaşkanımızın açtığı millet parkımız halkımızın kullanımında İçinde bisiklet, koşu, çocuk oyunları için uygun alanlar mevcut. Öte yandan 1 ay içinde İstanbul’un en büyük Millet Kıraathanesi’ni açacağız. Buna benzer sosyal faaliyetli parklarımız ve ormanımız bulunuyor. İçerisinde her türlü faaliyet yapılabiliyor. Yürüyüş, bisiklet, mesire alanı, izcilik kamp alanı gibi her şeyiyle muhteşem bir orman. Sosyal içerikli bu yeşil alanlarımızda insanlarımız hem nefes alıyorlar, hem de oradaki faaliyetlerden faydalanıyorlar” ifadelerini kullandı.

İNSAN ODAKLI ÇALIŞIYORUZ

Kartoğlu şöyle devam etti: “Halkın istekleri ve ihtiyaçlarına göre proje üretiyoruz. Başakşehir halkının ihtiyaçlarını, sıkıntılarını ve beklentilerini dinliyoruz. Hangi konularda sıkıntı yaşıyorlarsa anlık müdahalelerde bulunarak sorunu geciktirmeden çözüyoruz. Bu da bizi halkımıza birlikte kucaklaşmamızı, gönül bağımızı güçlendirmemizi kolaylaştırıyor. Burada parti bazlı değil insan odaklı çalışıyoruz. İnsana ve halka hizmet etmek için buradayız. Biz hizmet ettikçe halkımız bu hizmetler karşılığında bizlere bir tebessüm etmesi yeterli oluyor.”

Örnek çalışmalara imza atacağız

Kartoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Üniversite içerisine kurduğumuz Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz de bu yıl içerisinde hizmete açılacak. Yaklaşık 25 milyon kitabın olduğu dev bir kütüphane olacak. Gençlerimiz buraya gelerek derslerini çalışacak, istediği kaynağa çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilecek. Diğer belediyelere de örnek olan bir çalışma olarak anılacak. Öte yandan Başakşehir’e bir kongre merkezi inşa edeceğiz. Tiyatro sinema, sanat galerisi olarak da kullanılabilecek olan bu kompleksten isteyen herkes istediği anda faydalanabilecek.”

BAŞAKŞEHİRSPOR PRESTİJ KATTI

“Başakşehir spor kulübümüz bizim için çok önemli. Şehrimizin tanıtılmasında bize kattığı büyük değerler bulunuyor. Kulübümüzü destekliyor ve her zaman yanında yer almaya çalışıyoruz. Burada aydınlatılması gereken bir husus var. Kulübümüze her türlü desteği sağlıyoruz ancak şöyle bir algı oluşmasın. Kulüp ile belediyenin herhangi bir maddi bağı bulunmuyor. Kendi içerisinde ticari bir kurum olarak çalışmaktadır. Orası bir ticarethanedir. Çünkü toplumumuzun bazı kesimlerinde belediyenin buraya farklı alanlarda destek sağladığı yönünde bir karalama kampanyası yapılmaktadır. Bunlar gerçeği yansıtmıyor.”