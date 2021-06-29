​Engelliler için mesleki eğitim kursu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik İŞKUR destekli mesleki eğitim kurslarının açılışını düzenlediği törenle gerçekleştirdi. Törende ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik yatırımlarına “Erişilebilir Mekân” belgesi verildi. Açılış törenine Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

YENİ MESLEK SAHİBİ OLACAKLAR

Başkan Sekmen, “Engelli vatandaşlarımız ve hanım kardeşlerimizin ekonomik problemlerine çare üretmek adına İŞKUR destekli mesleki eğitim kursları hazırladık. Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi’mizde gerçekleştirilecek olan mesleki eğitim kurslarımız, saç bakım ve yapım, yöresel bez dokuma, dekoratif ev tekstili ürünleri hazırlama, bindallı üç etek yapımı, şiş ve tığ örücülüğü alanlarını kapsamaktadır. 20’si engelli vatandaşlarımız 50’si de hanım kardeşlerimiz olmak üzere toplam 75 kursiyerin eğitim göreceği kurslarımız 5 ay sürecek. Kursiyerlerimiz el emeklerinin karşılığı olarak da maaş alacaklar. Engelli öğrencilerin kurslara ulaşımı servislerle ücretsiz olarak sağlanacak.” Sekmen, şöyle devam etti:

BUZ PATENİ EĞİTİMİ BAŞLAYACAK

“Yakında kardeşlerimizin spora olan ilgilerini artırmaya yönelik zihinsel engellileri kapsayan buz pateni eğitimine başlayacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda şehir merkezindeki önemli noktalara akülü araç şarj istasyonları kurduk. Servis araçlarımız, su faturasında yüzde 50 indirim, toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanma imkânı, 65 yaş üstü engellilerin ev temizliği ve kişisel bakımları, hasta yatağı ve medikal malzeme desteği ve daha birçok hizmetlerle kardeşlerimizin daima yanındayız.”