|
Gündem

Enkazdan çıktı itfaiyeci oldu

3 yıl önce yaşanan İzmir depreminde annesi ve kardeşiyle enkaz altında kalan Simge Akbulut, kendilerini kurtaran itfaiyecilerle aynı mesleği yapmaya başladı. Akbulut, “Dün onlar beni kurtardı, bugün ben de başkalarını kurtaracağım” dedi.

04:00 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 01:52 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Simge Akbulut.

Simge Akbulut.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde yıkılan binanın enkazından itfaiye ekiplerince kurtarılan Simge Akbulut (25), kendisini yaşama döndüren itfaiyecilerle aynı mesleği yapıyor. Bayraklı Çamkıran’daki 7 katlı binanın birinci katında bulunan evlerinde depreme yakalanan Simge ve Simay Akbulut kardeşler, anneleri Mehtap Akbulut ile birlikte enkaz altında kaldı. Anne ve kızları, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Kurtarma çalışmalarına itfaiye amiri olan babaları Mehmet Akbulut da katıldı. Enkazdan kurtulan Simge Akbulut, depremin ardından baba mesleği olan itfaiyeciliği yapmaya karar verdi. KPSS’ye girerek Edirne Belediyesi’nin itfaiyeci alımı için açtığı sınava katılan, elde ettiği başarı sonrası itfaiye eri olarak göreve başlayan Akbulut, Edirne’de 1,5 yıllık görevinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev yapmaya başladı.

BİZİ KURTARMAYA GELDİLER

Simge Akbulut, deprem anının hayatının dönüm noktası olduğunu belirtti. Depremde içinde bulundukları binanın kısa sürede çöktüğünü kaydeden Akbulut, “Şu anki çalışma arkadaşlarım ve babam da bizi kurtarmaya geldi. Kardeşim enkazdan çıkarıldı ancak bizim çıkarılmamız zaman aldı. Babam ve itfaiye ekipleri enkazı kazarak bizi çıkardı. Bir hafta hastanede kaldım. Bir süre yürüyemedim. Annem ve kardeşim ameliyat oldu, ben de fizik tedavi gördüm. Şu anda hepimiz çok iyiyiz.” Babasının mesleği dolayısıyla çocukluğunun itfaiyede geçtiğini, kendisini hayata bağlayanların da itfaiyeciler olduğunu anlatan Akbulut, bu olay sonrası itfaiyeci olmaya karar verdiğini belirtti. Akbulut, şunları kaydetti: “Dün onlar beni kurtardı, bugün ben de başkalarını kurtaracağım. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın deprem ekibinde yer alıyorum. Deprem, arama kurtarma ve yangın eğitimleri alıyorum. Enkaz altında hareketsiz, çaresiz şekilde saatlerce kalmama rağmen umudumu hiç kaybetmedim. Çaresizliğin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Çaresizlik nedir, yardım beklemek nedir... Bu duyguları bildiğim için ben de yardım bekleyen insanlara yardım edeceğim.”



#Aktüel
#İzmir Depremi
#Hayat
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kamer Suresi 45. ayeti neyi anlatıyor?