Enkazdan çıktı itfaiyeci oldu

Simge Akbulut.
İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde yıkılan binanın enkazından itfaiye ekiplerince kurtarılan Simge Akbulut (25), kendisini yaşama döndüren itfaiyecilerle aynı mesleği yapıyor. Bayraklı Çamkıran’daki 7 katlı binanın birinci katında bulunan evlerinde depreme yakalanan Simge ve Simay Akbulut kardeşler, anneleri Mehtap Akbulut ile birlikte enkaz altında kaldı. Anne ve kızları, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Kurtarma çalışmalarına itfaiye amiri olan babaları Mehmet Akbulut da katıldı. Enkazdan kurtulan Simge Akbulut, depremin ardından baba mesleği olan itfaiyeciliği yapmaya karar verdi. KPSS’ye girerek Edirne Belediyesi’nin itfaiyeci alımı için açtığı sınava katılan, elde ettiği başarı sonrası itfaiye eri olarak göreve başlayan Akbulut, Edirne’de 1,5 yıllık görevinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev yapmaya başladı.
BİZİ KURTARMAYA GELDİLER
Simge Akbulut, deprem anının hayatının dönüm noktası olduğunu belirtti. Depremde içinde bulundukları binanın kısa sürede çöktüğünü kaydeden Akbulut, “Şu anki çalışma arkadaşlarım ve babam da bizi kurtarmaya geldi. Kardeşim enkazdan çıkarıldı ancak bizim çıkarılmamız zaman aldı. Babam ve itfaiye ekipleri enkazı kazarak bizi çıkardı. Bir hafta hastanede kaldım. Bir süre yürüyemedim. Annem ve kardeşim ameliyat oldu, ben de fizik tedavi gördüm. Şu anda hepimiz çok iyiyiz.” Babasının mesleği dolayısıyla çocukluğunun itfaiyede geçtiğini, kendisini hayata bağlayanların da itfaiyeciler olduğunu anlatan Akbulut, bu olay sonrası itfaiyeci olmaya karar verdiğini belirtti. Akbulut, şunları kaydetti: “Dün onlar beni kurtardı, bugün ben de başkalarını kurtaracağım. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın deprem ekibinde yer alıyorum. Deprem, arama kurtarma ve yangın eğitimleri alıyorum. Enkaz altında hareketsiz, çaresiz şekilde saatlerce kalmama rağmen umudumu hiç kaybetmedim. Çaresizliğin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Çaresizlik nedir, yardım beklemek nedir... Bu duyguları bildiğim için ben de yardım bekleyen insanlara yardım edeceğim.”