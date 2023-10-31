Enkazdan çıktı itfaiyeci oldu

Simge Akbulut, deprem anının hayatının dönüm noktası olduğunu belirtti. Depremde içinde bulundukları binanın kısa sürede çöktüğünü kaydeden Akbulut, “Şu anki çalışma arkadaşlarım ve babam da bizi kurtarmaya geldi. Kardeşim enkazdan çıkarıldı ancak bizim çıkarılmamız zaman aldı. Babam ve itfaiye ekipleri enkazı kazarak bizi çıkardı. Bir hafta hastanede kaldım. Bir süre yürüyemedim. Annem ve kardeşim ameliyat oldu, ben de fizik tedavi gördüm. Şu anda hepimiz çok iyiyiz.” Babasının mesleği dolayısıyla çocukluğunun itfaiyede geçtiğini, kendisini hayata bağlayanların da itfaiyeciler olduğunu anlatan Akbulut, bu olay sonrası itfaiyeci olmaya karar verdiğini belirtti. Akbulut, şunları kaydetti: “Dün onlar beni kurtardı, bugün ben de başkalarını kurtaracağım. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın deprem ekibinde yer alıyorum. Deprem, arama kurtarma ve yangın eğitimleri alıyorum. Enkaz altında hareketsiz, çaresiz şekilde saatlerce kalmama rağmen umudumu hiç kaybetmedim. Çaresizliğin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Çaresizlik nedir, yardım beklemek nedir... Bu duyguları bildiğim için ben de yardım bekleyen insanlara yardım edeceğim.”