Envanter genişliyor

Milli Savunma Bakanlığı 2024’ün ikinci yarısında envantere katacağı ve geliştirmek istediği projelere ağırlık verecek. Bu kapsamda Akaryakıt Gemisi Tedariki Projesi’nin 4’üncü gemisi YAKIT-5’in Ekim 2024’te hizmete girmesi planlanıyor. Milli Muharip Uçak KAAN'ın kritik tasarım gözden geçirme safhasının 2024 sonunda tamamlanması hedefleniyor. Yeni Hürkuş ve T-70 genel maksat helikopterleri envantere girecek. Modernizasyonu tamamlanacak C-130 nakliye uçağı teslim alınacak. Erken İhbar Radar Sistemleri (EİRS) Tedariki Projesi kapsamında teslim edilecek sistemler de envantere dahil olacak. Ayrıca askeri sistemlerin yerlileştirilmesi ve araç gereçlerin onarımında kullanılan yedek parçaların Türkiye’de üretilmesi planlanıyor.