Epstein soruşturmasında yayınlanmayan dosyalar var

04:0026/02/2026, Perşembe
Jeffrey Epstein.
ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ), yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin yayımladığı belgelerde, onlarca ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tanık ifadesinin eksik olduğu iddia edildi.

CNN haber kanalının Adalet Bakanlığı verileri ve mahkeme kayıtları üzerinde yürüttüğü incelemeye dayandırdığı habere göre, Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in avukatlarına sunulan kanıt listesinde yaklaşık 325 tanık mülakatı yer alırken bu kayıtların 90'dan fazlasının bakanlığın internet sitesinde yayınlanan arşivde bulunmadığı tespit edildi. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Robert Garcia, CNN'e yaptığı açıklamada, eksik olduğu ileri sürülen belgelere işaret ederek, Başkan Donald Trump yönetiminin Epstein dosyalarının yayınlanmasını zorunlu kılan yasaya uyup uymadığının sorgulanması gerektiğini söyledi. Adalet Bakanlığı sözcüsü ise Epstein söz konusu iddialarını reddederek "Hiçbir belge silinmedi, kapsam dahilindeki tüm belgeler yayınlandı" ifadelerini kullandı.



