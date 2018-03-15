GündemErdoğan 14 ismi toplantıya çağırdı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyum yasaları üst komisyonunu topladı

Erdoğan 14 ismi toplantıya çağırdı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sürecinde uyum sürecinin hızlı ilerlemesi için kurulan üst komisyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine AK Parti Genel Merkez'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 isimden oluşan üst komisyondan son durum hakkında bilgi alacağı ve çalışmalar hakkında görüşlerini bildireceği öğrenildi.

Emrah YeşildumanYeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

16 Nisan anayasa referandumu ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım’ın oluruyla gerekli değişiklikleri hazırlamak üzere partide bir üst komisyon ve 5 de ayrı komisyon oluşturulmuştu.

İkinci ayak için Erdoğan'dan toplantı

Seçim ittifakı çalışmalarının tamamlanıp Meclis'ten geçmesinin ardından ikinci ayak olarak uyum çalışmalarına hız verildi. Bu doğrultuda oluşturulan üst komisyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez'de toplayarak son gelişmeleri değerlendirdi.

Uyum çalışmaları kapsamındaki üst komisyonda yer alan 14 isim ise şöyle; Mustafa Şentop, Hayati Yazıcı, Ahmet Sorgun, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Burhan Kuzu,Erol kaya, Fatih Şahin, Ömer Çelik, Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Mustafa Elitaş, Ahmet İyimaya, Hamza Dağ

Seçim ittifakı kabul edildi
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Seçim ittifakı kabul edildi

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