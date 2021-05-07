Erdoğan gözleri ve yüreğiyle kucakladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam iftarda bir araya geldiği azınlık cemaatlerinin temsilcileri Çankaya Köşkü’nde misafiri oldukları daveti Yeni Şafak’a anlattı.

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, “Muhteşem bir iftardı. Daha aile içinde yaptık iftarı. Bütün din adamlarıyla beraber başkanımıza sağlık ve başarı diledik. İnşallah bayramı da huzurlu bir şekilde geçireceğiz. Teşekkürlerimizi ilettik. Özel bir talebimiz yoktu. İsteğimiz olsa adresi biliyoruz. Eskiden belli bir seviyeye kadar ulaşabiliyorduk. Şimdi direkt reise ulaşabiliyoruz. Onunla beraber olduğumuzu söyledik” dedi. Haleva, ABD Başkanı’nın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasıyla ilgili ise “Bizi kalpten üzdü bu talihsiz açıklamalar. Günün birinde her şey açığa çıkar inşallah” değerlendirmesini yaptı.

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Azınlık temsilcileri Çankaya Köşkü’nde önceki akşam kardeşlik sofrasında biraraya geldi.

AİLESİNİ AĞIRLAR GİBİ

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu da “Cumhurbaşkanımız çok yakın aile yakınlarını ağırlamış gibi ağırladı. Her zamanki gibi sıcakkanlılıkla bizleri yüreği ve gözleri ile kucakladı. Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı olarak ziyadesiyle mutluluk duydum. Ne mutlu bize ki güzel ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mutluluk içinde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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SOFRADA SAMİMİ BİR ORTAM VARDI

Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin ise “Çokça samimi bir ortamda geçti iftar. Birebir sohbet etme imkanı bulduk” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından katılanların tek tek görüşlerini ifade ettiğini söyleyen Susin, “Herkes teşekkürlerini bildirdi, iyi dileklerini iletti. Biz de Süryaniler olarak teşekkürlerimizi ilettik. Son 20 yıldaki gelişmeleri özet olarak dile getirdik, yeni okula kavuşmamızı, sayın Cumhurbaşkanımızın kilise temelini onurlandırması...” diye konuştu.

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis de “Çok güzel bir iftardı. Katılım azdı, samimi bir ortam vardı. Herkes iyi dileklerini bildirdi” dedi.

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BIDEN’IN SÖZLERİ HAKSIZ VE BİLİNÇSİZCE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Çankaya Köşkü’ndeki “muhabbet sofrası” olarak tarif ettiği iftarda yaptığı konuşmada, farklı inanç gruplarına verdiği önemden söz ettiği ve birlik, beraberlik, kardeşliğin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Erdoğan, Türkiye’deki kardeşlik tablosunun dünyaya da anlatılması noktasında azınlık cemaati temsilcilerinin desteklerinin ve çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirtti. İftarda, ABD Başkanı Joe Biden’ın “soykırım” iftirasının da gündeme geldiği belirtildi. ABD Başkanı’nın konuşmasını, “haksız ve bilinçsizce” diyerek eleştiren Erdoğan’ın, Biden’a bu konunun siyasetçilerin değil tarihçilerin, hukukçuların işi olduğunu söylediği öğrenildi. Erdoğan’ın ayrıca, “Bizde milyonlarca belge var. Biden gibi düşünenler gelsinler baksınlar” dediği aktarıldı.

FOTOĞRAF 24 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da yer aldığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Nisanur Erbil, Ferhat Arıcan, Büşra Işıldar, Elif Çolak, Sıla Karakuş, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Adem Asil, Süleyman Karadeniz, Yunus Emre Başar, Murat Fırat, Muhammed Furkan Özbek, Rıza Kayaalp, Sümeyye Kentli, Rabia Kaya, Şaziye Erdoğan, Berfin Altun, Melike Günal, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün'le bir araya geldi. Erdoğan, sporcularla beraber iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcularla iftar yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcuları iftar organizasyonunda kabul etti.

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Milli sporcuları ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021’de düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftarda bir araya geldi. Çankaya Köşkü’nde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da hazır bulunduğu yemeğe boks, eskrim, jimnastik, güreş, halter ve tekvando branşlarında madalya kazanan şu sporcular katıldı: