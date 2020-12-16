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ANKARA

Erdoğan Michel ile görüştü: AB ile yeni sayfa istiyoruz

Erdoğan Michel ile görüştü: AB ile yeni sayfa istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Michel, AB Zirvesine ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Erdoğan - Michel
Erdoğan - Michel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Michel, AB Zirvesine ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı. Türkiye olarak AB ile yeni bir sayfa açmak isterken birilerinin mütemadiyen kriz çıkarmak için çaba harcadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin bu kısır döngüden bir an evvel kurtarılması gerektiğini vurguladı.

HER OLUMLU ADIM YENİ BİR FIRSAT PENCERESİ

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin, geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Yunanistan’la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu defaatle vurguladığını ancak Yunan tarafının sürekli yeni bahaneler üreterek görüşmelerden kaçtığını ve son haftalarda kışkırtıcı adımlar attığını söyledi.

TEMEL İLKE VE AMAÇLARIMIZ ÖRTÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya, Suriye, Yukarı Karabağ gibi AB tarafından sorunlu addedilen alanlardan hiçbirinin Türkiye-AB ilişkilerinin özüne ilişkin olmadığını, bu alanlarda temel ilke ve amaçların büyük ölçüde örtüştüğünü ifade etti. Türkiye-AB ilişkilerinin son iki yıldır bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmiş durumda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile tekrar büyük resim üzerinden karşılıklı fayda temelinde konuşmaya başlamayı arzu ettiklerini dile getirdi. Olumlu gündem için ilk aşamada sonuç alıcı şekilde kullanılabilecek aracın 18 Mart Mutabakatı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’nin Türkiye konusunda sağduyulu ve yapıcı bir tutum benimsemesini temenni ettiklerini söyledi.

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