Erdoğan-Vucic görüşmesi sonrası 16 maddelik bildiri: Türkiye-Sırbistan hattında ticaret ve savunma atağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında 16 maddeden oluşan kapsamlı bir ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, 2017 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) çerçevesinde ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemeden duyulan memnuniyet dile getirilirken, iş birliğinin yeni hedeflerle daha ileri taşınacağı belirtildi.

Savunma sanayiinde iş birliği artırılacak

Ekonomi ve ticaret başlığı öne çıkan maddeler arasında yer aldı. 2025 yılında 3,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, önümüzdeki dönemde bu rakamın 5 milyar dolara çıkarılması için gerekli adımların atılacağı vurgulandı. Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu’nun en kısa sürede toplanması ve Türkiye-Sırbistan İş Konseyi çalışmalarına hız verilmesi kararlaştırıldı.

Savunma sanayiinde iş birliğinin artırılması yönündeki kararlılık da bildirinin dikkat çeken maddeleri arasında yer aldı. Taraflar, Ekim 2024’te Belgrad’da gerçekleştirilen IV. YDİK toplantısında varılan mutabakat doğrultusunda savunma alanındaki iş birliğini güçlendirme iradesini yineledi.

Pek çok alanda iş birliği derinleştirilecek

Enerji, ulaştırma ve bağlantısallık projeleri, ileri teknolojiler, eğitim, kültür, turizm, çevre ve sivil havacılık gibi pek çok alanda iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda da mutabakata varıldı. Türk firmalarının Sırbistan’daki ulaştırma ve enerji altyapı projelerindeki faaliyetleri takdirle karşılandı.

Belgrad’ın bölgesel ekonomik büyüme açısından önemine dikkat çekildi

Türkçe, Sırpça ve İngilizce olarak kabul edilen ortak bildiride ayrıca Balkan Barış Platformu’nun son iki toplantısının çıktılarından duyulan memnuniyet ifade edilirken, EXPO 2027 Belgrad’ın bölgesel ekonomik büyüme açısından önemine dikkat çekildi. Liderler, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla ikili ve çok taraflı platformlarda iş birliğini sürdürme kararlılığını yineledi.







