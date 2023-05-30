Erdoğan yüzde 52,18

Anadolu’nun kapıları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 28 Mayıs akşamı yeni bir destek için açıldı. Erdoğan, 7 bölgenin tamamında oylarını artırdı. Yüzyılın seçiminin bölge bölge öne çıkanları şöyle:

KARADENİZ’DE SÜRPRİZ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’nin de bulunduğu Karadeniz’de sürprize izin vermeyerek yüzde 65,4 oy aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz’de tüm illerde ipi göğüsledi. Erdoğan en yüksek oyu aldığı Bayburt’ta yüzde 82,5’e ulaştı. Burada Kemal Kılıçdaroğlu 17,5 oya ulaşabildi. Erdoğan, Gümüşhane’de yüzde 78,5 oy aldı, Kılıçdaroğlu yüzde 21,5’te kaldı. Erdoğan, Trabzon’da yüzde 68,9 alırken, Kılıçdaroğlu yüzde 31,1 alabildi. Erdoğan memleketi Rize’de yüzde 75,9 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 24,1’de kaldı.

ZAFERDE PAYLARI BÜYÜK

Erdoğan İç Anadolu’daki 13 şehirden 11’inde birinci çıktı. Bu bölgedeki oyunu ise yüzde 55,6’dan yüzde 59’a çıkardı. 13 ilden 11’inde yüzde 50’nin üzerinde oy alarak bölgedeki ağırlığını korudu. Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan bölge yoğun seçmen nüfusu ile dikkat çekiyor. Erdoğan İç Anadolu Bölgesi’nde sadece Ankara ve Eskişehir’de birinci çıkamazken, diğer illerde liderliğini korudu. Erdoğan, bölgede en fazla oyu yüzde 76,4 ile Yozgat’tan alırken, Kılıçdaroğlu söz konusu ilde yüzde 23,6 oy alabildi. Erdoğan Çankırı, Konya, Aksaray ve Sivas’ta yüzde 70’in üzerinde oy aldı.

MARMARA’DA OYLAR ARTTI

Marmara, Akdeniz, Ege ve Güneydoğu’da da oylarını yüzde 3 artıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Bölgesi’nde yüzde 49,6 oy alarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci tura göre oyunu yüzde 2 düzeyinde yükseltti. Erdoğan, Marmara’da en yüksek oyu yüzde 68,5 ile Sakarya’da aldı. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bu ilde 31,5 oy aldı.

YEŞİL SOL’DAN ÖZDAĞ TEPKİSİ

Doğu Anadolu’da oyunu büyük oranda artıran Erdoğan ilk turda aldığı yüzde 50,4’lük oyunu 54,1’e çıkardı. Bölgede birinci çıktı. Erdoğan, en fazla oyu yüzde 73,6 ile Erzurum’dan aldı. Erzurum’u sırasıyla depremden etkilenen Malatya ve Elazığ takip etti. Erdoğan Malatya’da yüzde 72, Elazığ’da ise yüzde 70,3 oy aldı. Deprem bölgesi için türlü vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu Malatya’da yüzde 28, Elazığ’da yüzde 29,7’de kaldı. Kılıçdaroğlu’nun oyları Zafer Partisi’nin kendisine destek vereceğini açıklamasının ardından Ağrı, Muş, Van, Bitlis ve Hakkâri’de düştü.

KILIÇDAROĞLU YSP SAYESİNDE

Erdoğan, oylarını Akdeniz’de yüzde 49,2, Ege’de yüzde 42,2, Güneydoğu’da ise yüzde 49,5’e yükseltti. Güneydoğu’da deprem bölgesi illerinden Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis’te birinci olan isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Erdoğan Kilis’te yüzde 70, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman’da ise yüzde 62’nin üzerinde oy aldı. Güneydoğu’da Yeşil Sol Parti’nin (YSP) desteğini alan Kılıçdaroğlu Diyarbakır’da 71,6, Şırnak’ta yüzde 76,3’lük oyla 2023 seçimlerinin en yüksek oyunu aldı.

İÇ EGE’DE YÜZDE 65

Ege Bölgesi’nde sonuç yine değişmedi. CHP’nin güçlü olduğu bölgelerden biri olan Ege Bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 42,2 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 57,8 oy aldı. Erdoğan iç Ege’de bulunan Afyonkarahisar ve Kütahya’da yüzde 65 üzerine çıktı.

DEPREMZEDELER SANDIKTA KONUŞTU

Akdeniz’de Erdoğan 5 ili, Kılıçdaroğlu ise 3 ili aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Burdur, Isparta ile deprem illerinden Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’da birinci oldu. İlk turun ardından CHP seçmeninin hakaretlerine maruz kalan depremzedeler tepkisini sandıkta gösterdi. Hatay’da Erdoğan yüzde 50,1 ile birinci olurken Kahramanmaraş’ta 75,8, Osmaniye’de ise 66,2 oranında oy aldı. Kılıçdaroğlu ise Antalya, Mersin ve Adana’da birinci çıktı.

Sandıkların tamamı açıldı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2. turunda 192 bin 214 sandığın tamamı açıldı. Türkiye genelinde geçerli 51 milyon 418 bin 365 oyun 27 milyon 834 bin 692’sini alan Erdoğan’ın oyu yüzde 52,18 oldu. 25 milyon 504 bin 552 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun oranı ise yüzde 47,82. Seçime katılım yüzde 85,72 olarak açıkladı.

Büyükşehirler eşit paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 30 büyükşehir iki lider arasında eşit paylaşıldı. 15 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ilde ise Kılıçdaroğlu birinci oldu. Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon’da Erdoğan, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Van’da ise Kılıçdaroğlu yarışı birinci tamamladı.

İstanbul’da en çok Bağcılar

İstanbul’da Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turunda kullanılan 9 milyon 889 bin 852 geçerli oydan 5 milyon 121 bin 194’ünü Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 768 bin 658’ini Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan’ın İstanbul’da en fazla oy aldığı ilçe 267 bin 903 ile Bağcılar olurken Kılıçdaroğlu’na bu ilçede 180 bin 989 oy verildi. Kılıçdaroğlu, 293 bin 289’la il genelinde en fazla oyu İstanbul’un en kalabalık nüfuslu ilçesi Esenyurt’tan alırken, Erdoğan da 249 bin 409 oy aldı. Öte yandan İstanbul’un en az nüfuslu ilçesi Adalar’da Kılıçdaroğlu 8 bin 480 oy, Erdoğan ise 2 bin 952 oy aldı.

14 ilde %70 aşıldı

14 Mayıs’ta 51 ilde birinci çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan ikinci tur seçimde 52 ilde birinci çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 şehirde ise yüzde 70 desteği aştı.

İlk turda en yüksek oyu yüzde 78,86 ile Bayburt’tan alan Erdoğan, ikinci turda da bu şehirden yüzde 82,45 oy aldı. Gümüşhane’de ilk turda yüzde 72,79 oy alan Erdoğan ikinci turda ise oyunu artırarak, yüzde 78,54 oy aldı.

MEMLEKETİ İLK ÜÇTE

Rize’de 72,79 oy alan Erdoğan ikinci turda yüzde 75,86 oy aldı. Yozgat’tan ilk turda yüzde 72,70 destek alan Erdoğan ikinci turda oyunu yüzde 76,36’a yükseltti. Çankırı’dan ilk turda sandıkta Erdoğan’a yüzde 72,14 oy çıkarken ikinci turda yüzde 76,76 oy çıktı. Depremden etkilenen iller arasında yer alan Kahramanmaraş’ta ilk turda yüzde 71,88 oy alan Erdoğan yüzde 4’lük artışla yüzde 75,77 oy aldı. Aksaray’dan yüzde 71,53 oy alan Erdoğan ikinci turda oyunu yüzde 75,38’ye yükseltti. Sivas’ta ilk turda yüzde 69,40 oy alan Erdoğan ikinci turda yüzde 73,09 oy aldı. Malatya’da ilk turda yüzde 69,39 oy alan Erdoğan ikinci turda yüzde 71,96’lik oy oranına ulaştı.

OYLAR YÜKSELDİ

İlk turda Konya’dan yüzde 68,94 oy alan Erdoğan ikinci turda da oyunu artırarak yüzde 72,99 oy aldı. Düzce’de 14 Mayıs’ta Erdoğan’a sandıktan yüzde 68,60 oy çıkarken ikinci turda Erdoğan’ın oyları yüzde 71.93’e yükseldi. İlk turda Erzurum’da yüzde 68,60 destek alan Erdoğan ikinci turda oyunu yaklaşık yüzde 5 artırarak yüzde 73,56 oy aldı. Elazığ’da ilk turda yüzde 67,18 oy alan Erdoğan ikinci turda yüzde 70,27’e yükseltti. Kütahya’da ilk turda yüzde 66,31 oy alan Erdoğan ikinci turda yüzde 70,59 oy aldı.

Rekor Harran’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bazı ilçelerde destek yüzde 100’e yaklaştı. İlk turda Erdoğan’a en yüksek destek veren Adıyaman’ın Sincik ilçesi, yüzde 93.33’lük desteğini yüzde 1.27 artırmasına rağmen rekorunu Şanlıurfa’nın Harran ilçesine kaptırdı. Harran’da Erdoğan’a destek yüzde 95.35’e çıktı. Erdoğan, Harran’da ilk turda 94.52 oy almıştı.

Tüm şehirlerde oy oranı arttı

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ilk turuna kıyasla ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tüm illerde oy oranı arttı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise 11 ilde düştü.

İkinci turunda katılım oranı, birinci tura göre azalarak yüzde 85,72 olarak gerçekleşti. İkinci turda katılım oranının yükseldiği tek il Tunceli oldu. İkinci tur oylamada katılımın en yüksek olduğu üç il sırasıyla Düzce, Kütahya, Amasya olurken, Ağrı, Iğdır ve Van’da en düşük katılım sağlandı. Erdoğan tüm illerde oy oranını artırırken Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Mardin, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Bingöl, Muş ve Van’da düştü. İkinci turda Erdoğan’ın en fazla oy oranına ulaştığı il yüzde 82,45 ile Bayburt, Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 82,81 ile memleketi Tunceli oldu. Erdoğan’ın oy oranını en çok yükselttiği il Iğdır, Kılıçdaroğlu’nun Bilecik oldu. Erdoğan’ın ilk tura kıyasla Iğdır’da oy oranı yüzde 7,93 artarak yüzde 33,22, Kılıçdaroğlu’nun Bilecik’te yüzde 5,27 artarak yüzde 46,53 oldu.

Erdoğan bir önceki tura kıyasla İstanbul’da 1,59 artışla yüzde 48,22, Ankara’da 2,77 artışla yüzde 48,77, İzmir’de 1,39 artışla yüzde 32,87, Kılıçdaroğlu İstanbul’da yüzde 3,22 artışla yüzde 51,78, Ankara’da 3,91 artışla yüzde 51,23, İzmir’de 3,75 artışla yüzde 67,13’lük oy oranına sahip oldu.



