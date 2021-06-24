Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına talimat:  İhaleleri canlı yayınlayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde AK Partili belediye başkanlarıyla biraraya geldi.

AK Parti’nin mahalli idareler karnesiyle milletin gözünde ibra olmuş, milletin teveccühünü kazanmış bir parti olduğuna işaret eden Erdoğan, kendilerine 19 yıl önce iktidar kapısını açan ve 19 yıl boyunca iktidarda tutanın da yerel yönetimlerdeki üstün gayretleri, hizmetleri ve başarıları olduğunu söyledi. Erdoğan, son 19 yılda hayata geçirdikleri reformlarla mahalli idarelerin gücünü ve hizmet kabiliyetini daha da artırdıklarını ifade etti.

MİLLET RUTİN İŞ DEĞİL KIYMET VERİLMESİNİ BEKLİYOR

Vatandaşların hayatına dokunan hizmetlerin önemli bir kısmını halen AK Parti belediyelerinin yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Bu bakımdan, her birinizin işlerini yürütürken büyük bir mekanizmanın en kritik parçası olduğunuzu unutmadan çalışması son derece önemlidir. AK Parti son 19 yılda, insanımızın beklentilerinin çıtasını da yükseltmiştir. Artık vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da bekliyor.



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ANCAK GÖNÜLDEN YAPILAN İŞ BEREKETLENİR

İnsanımız telefon açtığında muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, bir sıkıntısını ilettiğinde çözülmesini, kısa vadede çözülmezse bile en azından ilgilenilmesini arzu ediyor. Gönül belediyeciliği derken biz de işte böyle bir anlayışı kast ediyoruz. Vatandaşa değer veren, sorunlarına samimiyetle çözüm arayan, gayretli, çalışkan dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki gönülden yapılan her iş bereketlenir, yüksünerek yapılan işlerin ise hiç kimseye bir faydası olmaz.”

EMEK VERMEDEN GÖNÜLE GİRİLMEZ

Erdoğan, belediye başkanlarından güler yüzü, saygıyı, samimiyeti, tevazuyu asla elden bırakmamalarını istedi. “AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir ve vatandaşın içinde olmalı. Sokaktan, çarşıdan pazardan ayağını asla kesmemelidir” diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

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“Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz.

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İŞİMİZ BİRİLERİNİ MAKAM SAHİBİ YAPMAK DEĞİL

Bizim siyasetteki varlık gayemiz, birilerine imtiyaz sağlamak, menfaat devşirmek, birilerine makam, mevki sahibi kılmak değildir. Bizim öncelikli vazifemiz halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek, Türkiye’nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmektir. Sizlerden, 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız manifestomuzdaki 11 prensibe sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum.

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ESERLERİNİZİ TANITIN

İmar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde, adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin. Millet sizin eserlerinizi, hizmetlerimizi görsün.”

Yerel yönetimlere 2023 talimatı

“Unutmayınız, sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023’teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecektir” ifadesini kullanan Erdoğan, belediye başkanlarından şehirlerindeki her bir haneye ulaşmalarını, sorunları yerinde görerek, vatandaşların dertleriyle dertlenmelerini istedi. Erdoğan, millete ve şehirlere hizmet yolunda belediye başkanlarına başarı dileyerek, “Kapılar çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Bunu geliştirerek gönül belediyeciliğini de tüm şehirlerde yaygınlaştırmamız lazım. Mütevazı olmak, tevazu içinde çalışmalarımızı yaygınlaştırmak bizim için en önemli görev ve ben bunu başaracağımıza inanıyorum. 2023’e de böyle hazırlanmamızın gereğini tekrar hatırlatıyorum” dedi.

Başkanlar sorun ve taleplerini aktardı

AK Partili 40 büyükşehir ve il belediye başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelmeden önce yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında bir toplantı yaptı. AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantıda, her bir belediye başkanı söz alarak illerindeki sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Toplantının ana gündem maddesini ise belediyelerin gelir dağılımındaki adaletsizlik oluşturdu. Belediye başkanları bu konudaki adaletsizliğin giderilmesini istedi. Bu kapsamda, AK Parti’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Yerel Yönetimler Yasası’nda yapılması planlanan değişikliklerin de toplantıda değerlendirildiği belirtildi. Bazı belediye başkanlarının yasa teklifinin bir an önce tamamlanıp Meclis gündemine getirilmesini istediği kaydedildi. Öte yandan, söz konusu toplantıda temsilci olarak seçilen 4 belediye başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiklerinde belediyelerin sorunlarını ve bunlara ilişkin taleplerini aktardı.