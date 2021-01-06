Erdoğan’dan SMA mesajı

AK Parti genel merkezinde önceki gün toplanan MYK toplantısında, istismar edilen SMA hastalarına ilişkin sunum yapıldı. Sunumda, Türkiye’de bin 500’e yakın SMA hastası olduğu ve yıllık 2 milyar lira harcama yapıldığı anlatıldı. Edinilen bilgilere göre, MYK’da SMA hastası çocukların ve ailelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hiçbir harcamadan, çekinmedik ve çekinmeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde benzer bir uygulama da yok. Ama deneme aşamasındaki bir ilaç konusunda tabii ki Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda hareket etmemiz lazım” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına “Sosyal medyadaki yalanlar konusunda daha aktif olun. Yaptıklarımızı iyi anlatın” talimatını verdiği bildirildi.

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