Gündem Erdoğandan SMA mesajı
ANKARA

Erdoğan’dan SMA mesajı

Erdoğan’dan SMA mesajı

AK Parti genel merkezinde önceki gün toplanan MYK toplantısında, istismar edilen SMA hastalarına ilişkin sunum yapıldı. Sunumda, Türkiye’de bin 500’e yakın SMA hastası olduğu ve yıllık 2 milyar lira harcama yapıldığı anlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da yaptığı açıklamada SMA hastası çocukların ve ailelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak "Biz hiçbir harcamadan, çekinmedik ve çekinmeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde benzer bir uygulama da yok. Ama deneme aşamasındaki bir ilaç konusunda tabii ki Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda hareket etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti genel merkezinde önceki gün toplanan MYK toplantısında, istismar edilen SMA hastalarına ilişkin sunum yapıldı. Sunumda, Türkiye’de bin 500’e yakın SMA hastası olduğu ve yıllık 2 milyar lira harcama yapıldığı anlatıldı. Edinilen bilgilere göre, MYK’da SMA hastası çocukların ve ailelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hiçbir harcamadan, çekinmedik ve çekinmeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde benzer bir uygulama da yok. Ama deneme aşamasındaki bir ilaç konusunda tabii ki Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda hareket etmemiz lazım” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına “Sosyal medyadaki yalanlar konusunda daha aktif olun. Yaptıklarımızı iyi anlatın” talimatını verdiği bildirildi.

YENİ KONGRE TAKVİMİ

  • MYK toplantısında Erdoğan’a Kovid-19 nedeniyle ikinci kez ertelenen ve yeniden başlatılması planlanan 7. Olağan Kongre takvimine ilişkin de sunum yapıldı. Takvime göre, 13 Ocak’ta Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, 18 Ocak’ta Manisa, Aydın, Adıyaman, Mardin, Bitlis, Kilis, Muş, Bingöl ve Elazığ ile 19 Ocak’ta ise Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük kongreleri yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı kongrelere gitmesi planlanırken, pandemi nedeniyle çoğuna video konferans yöntemiyle katılacak.
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