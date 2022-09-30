Gündem Eren-Abluka 37 Operasyonunda 3 teröristin cesedi ele geçirildi
HAKKÂRİ

Eren-Abluka 37 Operasyonu'nda 3 teröristin cesedi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de devam eden ‘Eren-Abluka 37’ Operasyonu’nda daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği belirlenen 3 teröristin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Eren-Abluka 37 Operasyonunda 3 teröristin cesedi ele geçirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Hakkari’nin Kavaklı köyü kırsalında terör örgütü tarafından daha önce eğitim kampı olarak kullanılan 7 katlı bir mağarada 3 teröristin cesedine ulaşıldı.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda cesetleri bulunan teröristlerin daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Mağaranın ise operasyon sonrasında imha edildiği belirtildi.

Mağarada yapılan aramada 1 adet Kaleşnikof marka tüfek ve şarjörü, 240 adet Doçka mühimmatı, 28 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet 12,7 uçaksavar mühimmatı, 1 adet basınçlı gaz tüpü, 17 adet gaz maskesi, 9 adet gaz maskesi filtresi, 2 adet dikiş makinesi, 1 adet yazıcı, 64 adet bardak ve 1 adet jeneratör ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken operasyonu başlatıldı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken operasyonu başlatıldı

Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı
FOTOĞRAF 13
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Asos'taki terör yuvalarının hava harekatıyla vurulduğu bilgisini paylaşmıştı.
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Irak'ın kuzeyinde Kandil'in güneyine denk gelen, sınırdan 140 kilometre derinlikteki hedeflerin imha edildiği harekatın detaylarına ulaşıldı.
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Buna göre, istihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekatı için düğmeye basıldı. Harekat emrinin verilmesiyle uçaklar yurt genelindeki 3 farklı üsten kalkarak, Irak sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos'taki 16 hedefi tam isabetle eş zamanlı vurdu.
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Operasyonda, barınak, sığınak, mağara, tünel ve mühimmat depolarının yanı sıra örgüt yöneticilerinin sözde karargah olarak kullandığı toplantı yeri de imha edildi.
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Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatta vurulan hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.
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Sadece teröristler ve onlara ait hedeflerin vurulduğu harekatta, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, HİK uçağı ile İHA'ların da bulunduğu 10'dan fazla hava aracı görev aldı.
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Hava harekatında büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.
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Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonunda, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı da, Irak'ın kuzeyinde Asos'a gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.
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