Erzurum'da 1 milyon lira değerinde 61,5 kilo eroin ele geçirildi

Erzurum'da polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu durdurulan minibüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 61,5 kilo eroin ele geçirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Narkotik, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şüpheli bir kişi teknik ve fiziki takibe aldı.

M.T. adındaki şüphelinin kullandığı 52 HM 013 plakalı minibüs, Erzurum-Erzincan karayolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durduruldu.

Polis, narkotik dedektör köpek 'Dük'ün desteğiyle araçta arama başlattı. Dük'ün tepki vermesi üzerinde minibüsün arka yan bölmeleri arasına tahta kontrplak arkasına zulalanmış 119 paket halinde 61,5 kilo eroin ele geçirildi.

Sürücü M.T.'nin (27) eroin yüklü minibüsü İstanbul'a götüreceği öğrenildi. Şüpheli M.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.