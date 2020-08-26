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Gündem Erzurumda arazi kavgası akrabaları birbirine düşürdü 2 ölü, 5 yaralı
ERZURUM

Erzurum'da arazi kavgası akrabaları birbirine düşürdü: 2 ölü, 5 yaralı

Erzurum'da arazi kavgası akrabaları birbirine düşürdü: 2 ölü, 5 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olaya ilişkin Abdullah, Recep, Saim, Emrah ve Sulhattin K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Erzurum'da Mollaahmet Mahallesi'ndeki iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Burhan, Nurettin, Nizamettin, Turan, Necdet, Kıyasettin ve Meşure K. yaralandı.

  • Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Burhan (31) ve Nurettin K. (41) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'daki çeşitli hastanelere sevk edilen diğer yaralılardan Nizamettin ve Turan K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaya ilişkin Abdullah, Recep, Saim, Emrah ve Sulhattin K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri, söz konusu mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerin önünde güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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