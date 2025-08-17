Yeni Şafak
Erzurum'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

G: 17/08/2025, Pazar
AA
Erzurum'un Oltu ilçesi Başaklı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Başaklı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Örtü yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenerek Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.


