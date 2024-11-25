Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy hafızlık icazet programına katıldı: Özer'in danışmanı tehdit etti

"Esenyurt’u alıp getirdikleri yer tam olarak burası işte. ‘Barışın ve kardeşliğin kenti’ne yolculuğumuzu hafız icazetine kurban ettiler. Sokaklarında resim yapan, müzik yapan, felsefe ve bilim tartışan çocukların #Esenyurt’undan umudumuzu kesmeyeceğiz. Direneceğiz. Karanlığa teslim olmayacağız. @profdrahmetozer gelecek ve siz ardınıza bakmadan, bir daha dönmemek üzere gideceksiniz!"