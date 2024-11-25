Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy hafızlık icazet programına katıldı: Özer'in danışmanı tehdit etti

CHP'li Ahmet Özer'in danışmanı hafızlık törenine katılan kayyum yönetimini tehdit etti.
Esenyurt Müftülüğü'ne bağlı Kuran Kurslarında eğitim gören 202 hafız için icazet töreni gerçekleştirildi. Törene Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da katıldı. Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi’nde görevden alınan CHP'li Ahmet Özer’in basın danışmanı Cihan Güner ise skandal ifadelerle Aksoy'u hedef alıp tehdit etti.
Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 202 hafızın icazet programına katıldı.
Esenyurt Müftüğü’ne bağlı Kuran Kurslarında yetişen 202 hafız için icazet töreni düzenlendi. Törene Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da katıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Can Aksoy,
"Esenyurt Müftülüğü’ne bağlı Kuran Kurslarımızdan yetişen 202 Hafızımın icazet programına katıldım. Aileleri ile birlikte heyecan ve mutluluklarına ortak olduğumuz genç hafızlarımızı tebrik ediyor, bugünlerine gelmelerinde katkıları olan başta Esenyurt Müftümüz Sayın Selami Aykul ve Hocalarımıza teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.
Özer'in danışmanı rahatsız oldu
Aksoy'un bu paylaşımından, Esenyurt Belediyesi’nde görevden alınan Ahmet Özer’in basın danışmanı
rahatsız oldu.
"Karanlığa teslim olmayacağız"
Güner paylaşımında,
"Esenyurt’u alıp getirdikleri yer tam olarak burası işte. ‘Barışın ve kardeşliğin kenti’ne yolculuğumuzu hafız icazetine kurban ettiler. Sokaklarında resim yapan, müzik yapan, felsefe ve bilim tartışan çocukların #Esenyurt’undan umudumuzu kesmeyeceğiz. Direneceğiz. Karanlığa teslim olmayacağız. @profdrahmetozer gelecek ve siz ardınıza bakmadan, bir daha dönmemek üzere gideceksiniz!"
ifadelerine yer verdi.
Skandal sözlerini savundu
Güner, diğer bir paylaşımında ise
"Evet, rahatsız oldum ve elimden geldiğince rahatsız edeceğim. Çökme politikanızı da alıp gideceksiniz benim çocukluğumun, ilk gençliğimin kentinden. Din, diyanet işleriyle imamlar uğraşacak, biz dünya işlerine bakacağız. Siz de defolup gideceksiniz!"
dedi.
#Cihan Güner
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