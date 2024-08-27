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Esenyurt’ta PKK turnuvası

PKK'nın sözde gençlik yapılanması DGH, CHP’li Esenyurt Belediyesi’nce tahsis edilen tesiste futbol turnuvası düzenledi. DEM Milletvekili Çiçek Otlu, terör örgütünü öven bir konuşma yaptı. PKK marşlarının çalındığı turnuvanın ardından DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları dahil 7 kişi gözaltında.

Şahin Şen
04:00 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 03:04 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

PKK’nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH), Tunceli’de kayıplara karışan, kendisinden bir daha haber alınamayan ve yapılan aramalardan da sonuç çıkmayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku adına futbol turnuvası düzenledi. Turnuva, CHP’li Esenyurt Belediyesi'nin izniyle ilçedeki Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi'nde gerçekleşti. Turnuvanın son günü büyük bir skandala sahne oldu.

MİLLETVEKİLİ DEĞİL TERÖRİST

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, terör örgütü PKK'yı öven bir konuşma yaptı. Otlu, “40 yıldır mücadele etmekte çok haklıyız. 15 Ağustos’un yaktığı kıvılcım ateşinde yürümek bizim için doğru yoldur, haktır. Haki Karer’in, Mazlum Doğan’ın, İbrahim Kaypakkaya'nın yolu yolumuzdur” sözleriyle, PKK terörünü övdü. Skandal turnuvanın ödül töreninde de 1993 yılında etkisiz hale getirilen “Beritan” kod adlı terörist Gülnaz Karataş için yazılmış PKK marşı okunup halay çekildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, skandal organizasyonla ilgili soruşturma başlattı.

DEM İLÇE BAŞKANLARI ADLİYEDE

Şahısların kimlikleri belirlendikten sonra operasyon için düğmeye basıldı. Önceki gece DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına’nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Yılmaz’ın evinde yapılan aramada, bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yasaklı kitapları bulundu. Diğer DGH’lilerin ise sokaklarda son ses PKK marşı çalıp bunu kaydettikleri görüntüler ortaya çıktı. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü DEM'li ilçe başkanları Yılmaz ve Arına dahil 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.



#PKK
#Esenyurt
#DEM Parti
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