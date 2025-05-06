Eski eşini sokak ortasında hunharca katletti

İstanbul’un göbeğinde güpegündüz kadın cinayeti yaşandı. Şişli’de işe giden Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen genç kadın, eski eşi Rüstem Elibol (37) tarafından silahla vuruldu.

Kan donduran olay, Kazım Orbay Caddesi'nde dün saat 06.30'da meydana geldi. Sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi. Genç kadın bağırdı, yardım çığlıkları attı, direndi. Bu sırada silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya art arda ateş etti. Genç kadın, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede altı kovan bulundu.

Bahar Aksu





İSTANBUL’U GEZMEYE GELDİK

Olay yerinden yaya kaçan Elibol, söz konusu aracı kullanan S.S ve yanlarında bulunan S.Y. (33) ile A.B. (44) Silivri'de, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan S.Y, sabah saatlerinde kendisinin aracıyla dört kişi olarak İstanbul'a gezmeye geldiklerini öne sürdü. Bu sırada şüpheli Elibol’un bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olayın meydana geldiği bölgeye götürdüğünü, burada bir süre beklediklerini, Bahar Aksu'yu gördükten sonra Elibol ile S.S'nin araçtan indiğini, kadını zorla araca bindirmeye çalıştıklarını anlatan S.Y. kadının direnmesi üzerine arkadaşının kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığını belirtti. Araçta bulunan S.S. ile A.B'nin de benzer beyanlarda bulundukları öğrenildi.





KAÇIRIYORLAR BENİ

Bir görgü tanığı, gazetecilere “Önce bağırış sesi geldi. Daha sonra 'Kaçırıyorlar beni' diye bağırmaya başladı. Direndi, kendini kurtardı, kaçmayı başardı. Şüpheli kaldırıma geldiği sırada arkasından art arda ateş etti” ifadelerini kullandı.





2022’DE BOŞANMIŞLAR

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, Bahar Aksu ile şüpheli R.E'nin 2019'da evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, müşterek çocuklarının olmadığını, 2020 yılında maktulün, şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında devam eden bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etti.



