Eski il başkanları sahada olacak

7’nci Büyük Olağan Kongre maratonuna başlayan AK Parti, kuruluşundan bu yana partiye emeği geçenleri de sürece dahil etmeye hazırlanıyor. Belirlenen sabit il koordinatörlerinin yanı sıra eski il başkanları da sahada olacak. İl koordinatörleri sorumlu oldukları illerde teşkilatla görüşürken; eski il başkanları ise vatandaşın nabzını tutacak. Bu görevlendirmeler sadece kongre sürecinde değil kongre sonrasında da devam edecek. 12 Aralık’ta yapılması planlanan eski il başkanları toplantısında görevlendirmeler başkanlara sunulacak.

PARTİNİN HAFIZASINI BİLENLER

AK Parti yöneticileri, kongre hazırlıkları kapsamında eski ve yeni milletvekillerinin yanı sıra MKYK üyeleri, eski il başkanları ile görüşerek kongrelerde yönetime getirilecek isimleri belirlemeye çalışıyor. Bir yandan Genel Merkez bazında programlar yapılırken; diğer yanda da sahada çalışmalar devam ediyor. 30 Ekim’de eski il başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantı daha kapsamlı hale getiriliyor. 12 Aralık’ta çalıştay şeklinde yapılacak olan toplantıda AK Parti’nin kuruluşundan bu yana emeği geçen partinin hafızasını ve ruhunu bilen kişiler sürece dahil edilecek. Bu görevlendirmelerin sadece kongre sürecinde değil kongre sonrasında da devam edeceği belirtiliyor. Bu çalışmaya eski milletvekillerinin de dahil edilmesi planlanıyor.

SÖZÜ GEÇEN İNSANLAR SÜRECİN İÇİNE DAHİL EDİLECEK

Kaynaklar, AK Parti’ye gelmek isteyenlerden ziyade o ilçedeki ya da beldedeki kaliteli, sözü geçen insanları sürecin içine dahil etmeye çalıştıklarını belirterek, “Bu nedenle detaylı bir çalışma yapıyoruz. Her il için koordinatörlerimiz var. Onlar gidiyorlar, çalışıyorlar. Milletvekilleri ile tek tek görüşüyoruz. Ondan sonra MKYK üyeleri ile görüşüyoruz. Eskiden milletvekilliği yapmış, il başkanlığı yapmış kişilerle görüşüyoruz. Çok detaylı bir araştırma yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Edinilen bilgiye göre ilerleyen günlerde 7 il başkanının da istifası bekleniyor.