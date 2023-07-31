|
Gündem

‘Eşkıya’ya suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, Muğla Akbelen Ormanı’nda göstericilere müdahale eden jandarmaya “Eşkıya” diyen CHP’li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulundu.

04:00 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP’li Mahmut Tanal

CHP’li Mahmut Tanal

İçişleri Bakanlığı, Mağla Akbelen Ormanı’nda göstericilere müdahale eden jandarmaya “Eşkıya” diyen CHP’li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir ‘kanun ordusudur’ ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan jandarmamıza ‘eşkıya’ diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi. Öte yandan görev yerinden uzaklaşan 2 jandarma personeli açığa alındı.



#Mahmut Tanal
#suç duyurusu
#CHP
#Jandarma
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL yeni dönem kayıtları bekleniyor! Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman başlayacak?