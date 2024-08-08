Esrarengiz ölüm: Kayıp sürücünün cesedi traktörün lastiğinin altında bulundu

Düzce'de, iki gündür kayıp olan 23 yaşındaki Meftun Demirkol ile kız arkadaşı 19 yaşındaki Selda Keleş'in, arazide tüfekle vurulmuş cesetleri bulundu. Gençlerin intihar mı ettikleri, cinayete mi kurban gittikleri araştırılıyor.