Gündem Evine gelen tebligatlara zamanında itiraz edemeyince hayatı karardı
ISPARTA

Evine gelen tebligatlara zamanında itiraz edemeyince hayatı karardı

Isparta’da yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek, pandemi dönemini evinde olmadığı için tanımadığı bir kişi tarafından gönderilen haciz tebligatlarını alamadı ve bu tebligatlara zamanında cevap veremedi. İtiraz edemediği için 500 bin TL borçlandırılan ve emekli maaşı dışındaki tüm mal varlığına haciz gelen kadının yaptığı gecikmiş itirazı da kabul görmedi.

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Haber Merkezi İHA
Evine gelen tebligatlara zamanında itiraz edemeyince hayatı karardı
Evine gelen tebligatlara zamanında itiraz edemeyince hayatı karardı.

Isparta’da yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek, pandemi dönemini evinde olmadığı için tanımadığı bir kişi tarafından gönderilen haciz tebligatlarını alamadı ve bu tebligatlara zamanında cevap veremedi. İtiraz edemediği için 500 bin TL borçlandırılan ve emekli maaşı dışındaki tüm mal varlığına haciz gelen kadının yaptığı gecikmiş itirazı da kabul görmedi. Avukatı aracılığıyla borca itiraz eden yaşlı kadın yerel mahkemeden olumlu sonuç alamadı. ’’Ben 72 yaşındayım, yetkililerden yardım bekliyorum, benim kimseye bir borcum yok’’ diyen kadın şimdi istinaf mahkemesi kararını bekliyor.

Yardım bekliyor


2020 yılının Mart ayı Covid-19 salgını başlangıcı zamanında 65 yaş üstü olmasından dolayı bakıma ihtiyaç duyan yaşlı kadın başka bir adreste ikamet eden kızının yanına taşındı. Bu süre zarfında yaklaşık bir sene boyunca sokağa çıkma yasakları sebebiyle dışarı çıkamayan ve ikametini değiştiremediğini belirten Ayşe Tunçbilek, eski adresine nereden ve kimden geldiğini bilmediği olmayan tebligatlara itiraz edemeyince zaman aşımı sebebiyle tam 500 bin TL borçlandırıldı. Yaşlı kadının tüm mal varlığına haciz konuldu. Birçok tebligatın, adresini değiştirmesinden uzun zaman sonra eline geçtiğini söyleyen ve neye uğradığını şaşıran yaşlı kadın, avukatın yolunu tuttu. Avukat Yusuf Kenan Tuna tarafından incelenen tebligatların haciz tebligatları olduğu anlaşılması üzerine 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek avukatıyla birlikte hukuk mücadelesi başlattı.

"Tanımadığı bir kişiye 500 bin TL borçlandırıldığını fark ettik’’


Olay hakkında bilgi veren Ayşe Tunçbilek’in avukatı Yusuf Kenan Tuna, "72 yaşındaki müvekkilim Ayşe Tunçbilek, 2020 yılının Mart ayında pandeminin başlamasıyla 65 yaş üstü olduğu için 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasakları uygulanması sebebiyle kendi ikamet ettiği adresten farklı bir adreste oturan kızının yanına taşınmıştır. Yaklaşık bir sene boyunca hiçbir şekilde dışarı çıkmamıştır. Bu arada müvekkilim sokağa çıkma yasaklarından dolayı mernis adresini güncelleyemediği için kendisine korana virüs aşısı sırası geldiğinde aşısını olduktan sonra mernis adresini güncellemiştir. Adresini güncelledikten sonra bu yeni adresine birçok tebligatın geldiğini görmüş ve sonra hukuk büromuza başvurmuştur. Biz bu tebligatları incelediğimizde bunun İcra İflas Kanununun 89. Maddesinde düzenlenen haciz ihbarnameleri olduğunu fark ettik. Müvekkilimiz olan 72 yaşındaki Ayşe teyzenin kendisinin hiçbir şekilde tanımadığı ve haberdar olmadığı bir kişiye 500 bin TL borçlandırıldığını fark ettik. Biz burada gecikmiş itiraz yaptık, hukuki süreci başlattık fakat ne yazık ki yerel mahkemede olumlu sonuç alamadık. Şu an istinaf mahkemesinde hukuki sürecimiz devam etmektedir’’ diye konuştu.
"Her şeyime haciz kondu’’


Neler yaşadığını anlatan 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek, "1950 doğumluyum, Isparta Çünür’deki evimde oturuyordum. Korona virüsten dolayı kızım evine götürdü, aşı oluncaya kadar kızımın evinde durdum. Aşı olduktan sonra bir sürü tebligat geldi, ben bunları tanımıyorum, bilmiyorum, hiçbir alakam yok. Beni 500 bin TL borçlandırmışlar. Avukata verdim, mahkemeye gittik hepsini söyledim bunların. Ben emekli bir insanım ticaretle bir ilgim yok, emeklilik maaşım hariç her şeyime haciz kondu. Benim bunlarla hiçbir ilgim yok tanımam, görmem, bilmem. Senedim yok sepetim yok, hiçbir yerde bir imzam bile yok. Mahkemeye de gittik hiçbir netice çıkmadı’’ şeklinde konuştu.

Şans eseri kayıp şehir buldular: Para ve altın fışkırdı
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İngiltere'de Northamptonshire HS2 hızlı tren yolu güzergahında, 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip ve çok iyi korunmuş halde bir Roma kasabası ortaya çıkartıldı.<br>
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Keşif, çanak çömlek, mücevher ve 300'den fazla madeni para gibi eski eserleri içeriyor.
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Keşif tren hattı projesi sırasında, güney Northamptonshire'da bir yıldır 80 arkeoloğun kazdığı açıklanmayan bir bölgede bulunuyor.
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Demir Çağı'na ait bir köyün olduğu bölgeden, 10 metre genişliğinde bir Roma yolu geçiyor ve bu da Cherwell Nehri'ne yakınlığı nedeniyle, ticaret için atlı arabaların kullanıldığı anlamına geliyor.
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Madeni paralar ayrıca burada ciddi seviyede ticaret yapıldığına işaret ediyor.
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Siyah toprağından dolayı Blackgrounds (Kara topraklar) olarak bilinen bölgede cam kaplar, dekoratif çanak çömlekler, mücevherler ve hatta makyaj malzemeleri bulundu.
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Londra Arkeoloji Müzesi Altyapısı Müzesi'nden şantiye müdürü James West şunları söyledi:
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\"Böylesine iyi korunmuş ve büyük bir Roma yolunun yanı sıra, çok sayıda yüksek kaliteli buluntu ortaya çıkarmak olağanüstü.
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Bu kadar iyi korunmuş olmaları sayesinde burada yaşayan insanlar hakkında çok şey anlatıyor.\"Kasaba, 2018'den beri rota üzerinde bulunan 100'den fazla arkeolojik alandan biri.<br>
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Şans eseri kayıp şehir buldular: Para ve altın fışkırdı
İngiltere'de Northamptonshire HS2 hızlı tren yolu güzergahında, 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip ve çok iyi korunmuş halde bir Roma kasabası ortaya çıkartıldı. Demir Çağı'na kadar uzanan ve zengin bir ticaret hayatı olduğu anlaşılan bir Roma kasabasında o döneme ait çok sayıda altın ve para bulunurken, yetkililer çok iyi korunmuş bölgenin dönemin günlük hayatına ışık tutacağını söyledi.


Su altında kalacak Yusufeli'de mezarlar taşınıyor
FOTOĞRAF 23
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​Artvin’in, Yusufeli Barajı nedeniyle 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde hazırlıklar sürüyor.<br>
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72 yıllık yerleşim yerlerine veda edecek olan ilçe halkı, su altında kalacak yakınlarının mezarlarının nakli için belediyeye başvuruyor.
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Görevliler de mezarlardan alınan kalıntıları yeni yerleşim alanındaki toplu mezar alanlarına naklediyor.
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Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, 450 dolayında mezarın taşınma işleminin sürdüğünü belirtti.
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Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) gövde inşaatı tamamlandı.
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Su tutmaya başlayan 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi su altında bırakacak.
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İlçe merkezi ile 4 köyde, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak.
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152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli'nde taşınma için geri sayım başladı.
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1950 yılında son yerleşim yerinde kurulan Yusufeli ilçe merkezi, yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Yansıtıcılar mevkisindeki yeni yerleşim alanına taşınacak.
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Alt yapı çalışmalarında sona gelinen, 1638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim alanına mezarlar da taşınmaya başladı. Yusufeli Belediyesi ekipleri, su altında kalacak 7 toplu mezar yerinde bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan komisyonlarla birlikte inceleme yaparak taşınacak mezarları kayıt altına aldı.
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İlçe sakinlerinin talepleri ile tespit edilen 450 dolayında mezarın, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince yeni yerleşim yerindeki kabristanlığa taşınmasına başlandı.
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Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, ilçede kayıtlı mezarların bazılarının sahiplerine ulaşamadıklarını belirterek, “Baraj projemizden dolayı ilçemiz, köylerimiz sular altında kalıp, yeni yerine taşındığından, mezarlık alanlarımız da isteyen, muvafakatname verenlerin mezarları, yeni yerlerimize DSİ tarafından taşıması yapılıyor.
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Aynı zamanda bu yeni alan belediye olarak bizim yeni mezarlık alanımız. Mezarlarını taşımak isteyenler, belediyemiz aracılığıyla mutlaka 1-2 ay içinde müracaatlarını rica ediyoruz. Burada güzel bir mezarlık alanı inşa edildi.
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Bir hatırayı yaşatmak istiyorlarsa, mirasçıları, 1’inci derece yakınları talepte bulunmak kaydıyla mezarları yeni alana taşınıyor. İlçe merkezinde 7 mezarlığımız var. Mezarların sahiplerine gerekli anons ve duyurular yapmamıza rağmen maalesef ulaşamadıklarımız oldu.
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Toplamda 450 civarında mezar taşınacak, istemeyenlerin mezarı da taşınmayacak. Taşıma işlemi din görevlisi eşliğinde ekiplerce yürütülüp, defin işlemi gerçekleştiriliyor” dedi.
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İlçenin yeni yerleşim yerinde oluşturulan mezarlığa yakınını defnettiklerini anlatan imam Şerif Direk, “Su altında kalacak mezarların bu alana taşınması anlamlı güzel bir çalışma. Biz de kayınvalidemizi buraya, yeni alana defnettik. Allah buradaki mevtalara rahmetiyle muamele eylesin. Mezarlarımızın usulüne uygun taşındığı takdirde herhangi bir dinen sakıncası yoktur. Su altında kalsa da kalmasa da vatan bizim toprağımızdır. Bu imkânları sunanlardan da Allah razı olsun” diye konuştu.
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Yusufeli bölgesi, Çoruh Nehri havzasında, batıda Bayburt, İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer almaktadır. 1892 yılına kadar 3 kez yerleşim yeri değişen Yusufeli'nin eski adıyla Kiskim olan ilçe merkezi Öğdem'den Ersis'e taşındı. 29 Haziran 1926 tarihinde çıkarılan kanunla da kaza merkezi yeniden Ersis'ten Öğdem'e nakledildi.
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1 Haziran 1933 tarihinde Artvin vilayeti lağvedilerek, merkezi Rize olan Çoruh vilayeti kuruldu. Artvin'in kaza olması ile Yusufeli kazası ve köyleri tekrar Erzurum vilayetine bağlandı.
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Çoruh vilayetinin merkezi, 4 Ocak 1936 tarihinde çıkarılan kanunla Rize'den Artvin'e nakledildi. Aynı kanunla Yusufeli, Erzurum vilayetinden alınarak, tekrar Çoruh vilayetine bağlandı. 17 Şubat 1956 tarihinde Çoruh vilayetinin ismi Artvin olarak değiştirildi. 18 Şubat 1950 tarih ve 5531 numaralı kanunla Yusufeli ilçe merkezi, Öğdem'den bugünkü merkezi olan Ahlat'a nakledildi.
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Artvin'de, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 750 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
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Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, yaklaşık 3 bin kişi vardiyalı olarak 24 saat süreyle çalıştı.
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Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı.
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Su tutulmaya başlayan barajda 2130 milyon metreküp su depolanacak. 2,5 milyar liraya mal olan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. E
Su altında kalacak Yusufeli'de mezarlar taşınıyor
Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek barajının çalışmaları tamamlanmak üzere. Yapılan çalışmalar sonucu taşınacak yeri belli olan Yusufeli ilçesinde mezarların taşınmalarına da başlandı. Bölge halkı, yakınlarının kabirlerini taşımak için Artvin Belediyesine başvurarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.


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