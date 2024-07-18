Evler bitiyor konteynerler gidiyor

Kahramanmaraş’ta depremin ardından 21’i şehir merkezinde olmak üzere 55 konteyner kent kuruldu. TOKİ eliyle inşa edilen konutların teslim edilmeye başlanmasıyla beraber konteyner kentler de boşalmaya başladı. Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentlerin 3'ü tamamen kaldırıldı. 3 kentte bulunan 500 konteyner kent farklı illere nakledildi. Kahramanmaraş'ta halihazırda 20 bin 608 konteynerde 64 bin 944 vatandaş yaşıyor. Şu ana kadar boşaldığı için kaldırılan ve nakledilen konteynerler Tokat, Yozgat, Tunceli ve Bitlis’e gönderildi. Konteynerler özellikle deprem riskinin olduğu bölgelere naklediliyor. Bunların yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verilenler var.

BİR KURUŞ BİLE ZİYAN EDİLMEYECEK

AFAD, hak sahiplerine anahtarları teslim ettikçe ve vatandaşlar evlerine yerleştikçe, konteynerleri kaldırmaya devam edecek. Konteynerler nakledilirken yapılan altyapı da kaldırılıyor. Asfalt, parke, tel örgü, demir, elektrik kablosu gibi malzemeler geri dönüştürülerek tekrar kullanılacak. AFAD yetkilileri devletin bir kuruşunun bile ziyan edilmeyeceğini ve kentlerin 5 Şubat'a geri döneceğini söyledi.

Mehmet Güney, Merve Safa Akıntürk.

KOLLUK KUVVETLERİNİN KONTROLÜNDE

Nakliyat aşamasında 30 tır çalışıyor. Nakliyat sırasında AFAD yetkililerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri de alanda hazır bulunuyor. TIR şoförlerinin kimlik bilgileri geliyor, GBT'si yapılıyor. AFAD'ın onayıyla birlikte tır şoförü, öncesinde belirlenen lokasyona doğru yola çıkıyor.

ARZ FAZLASI İLE KONTEYNER BİTECEK

Kahramanmaraş’ta şu ana kadar 26 bin 46 konut yapıldı. Bunların 8 bin 144’ü AFAD’a teslim edildi. 8 bin 144’ün 5 bin 243’ünün anahtarları vatandaşa verildi. Yıl sonuna kadar teslim edilen konut sayısı 15 bini aşacak. Kırsal konutlarda ise AFAD’a 331 konut teslim edildi. Bunlardan 293'ünün anahtarı teslim edildi. Vatandaşların kırsalda 63’ü kentselde bin 484’ü evlerine yerleşti. Konteyner kentlerde sadece hak sahipleri değil kiracılar da oturuyor. Bu yüzden bir süre daha bu kentler varlığını sürdürecek. Konut arzı şehirde arttığı zaman konteynerlerin tamamı tasfiye edilecek.

Umut taşıyoruz

Sevkiyat için hazırlanan TIR şoförlerinden Kenan Yılmaz, "İhtiyaç fazlası olan konteynerler farklı alanlarda değerlendirilecek. Böylece ziyan olmayacak. O zaman da umut taşıyorduk. Şimdi de umut taşıyoruz" dedi. Bayram Doğan ise "6 Şubat'ta zor şartlar altında buraya büyük bir emekle konteynerleri taşıdık. Şimdi bunları kaldırdığımız için mutluyuz. Demek ki insanlar artık gerçekten sıcak bir yuvaya kavuştu" diye konuştu. Mehmet Uzundere, "Deprem zamanı buradaki insanların barınma ihtiyacı için burada çalışıyorduk. O zaman çok üzgündük. Şimdi ise mutluyuz. Çünkü artık insanlar gerçek bir eve yerleşiyor. İnsanların artık başını sokacağı güvenli bir alanı var. Biz bu tırlarla git gel yapmaya razıyız, yeter ki buradaki insanların tamamı evlerine kavuşsun" ifadelerini kullandı.







