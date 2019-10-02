Gündem F-35in boyası döküldü
POLİTİKA

F-35’in boyası döküldü

Yedek parça ve teknik aksaklıkları nedeniyle çökmekte olan F-35’ler radara da yakalandı. Alman Hensoldt şirketi, yeni nesil radarıyla “görünmez” denilen F-35’i tam 160 kilometre takip ettiğini duyurdu. Hensoldt, TwInvis adı verilen radarını F-35, Arizona Luke Hava Kuvvetleri Üssü’nden gösteri için Berlin’e uçarken test etti. F-35’in manevralarını takip eden şirket şu bilgileri paylaştı: Klasik radarlar dalgaların geri yansıması üzerinden tespit yapıyor. Bize göre bu gereksiz. Pasif radarımız havadaki tüm elektromanyetik yayınları takip etmek üzere dizayn edildi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
F- 35 uçakları
F- 35 uçakları

ABD’nin ‘radarlara yakalanması imkansız’ diyerek reklamını yaptığı 5. nesil F-35 jetler Alman Hensoldt şirketinin radarları tarafından yaklaşık 160 kilometre boyunca takip edildi. F-35’in görünmezlik efsanesine büyük darbe indirecek iddiayı, savunma-havacılık haberleriyle bilinen ABD merkezli C4isrnet ortaya attı. Habere göre Alman radar şirketi Hensoldt, deneysel radarını test etmek için F-35’lerin Arizona Luke Hava Kuvvetleri Üssü’nden gösteri için Berlin’e uçacağı 2018 tarihini seçti. Deneysel radar sistemi TwInvis, Berlin’deki Schönefeld Havalimanı’na yakın noktadaki bir çiftliğe yerleştirildi. Alman radarı, F-35’ler gelmeden önce aktive edildi. Deneysel radar, tüm hava hareketlerini izlemeye başladı. F-35’leri tespit etmeyi başardığını söyleyen Alman şirketi yaklaşık 160 km boyunca radar takibi yaptığını duyurdu.

F-35

PASİF RADARDAN KAÇAMADI

F-35’lerin klasik radarlara yakalanmadığını belirten Alman şirket, “Askeri radarlar havaya gönderilen dalgaların uçağa denk gelmesi ve geri yansıması üzerinden tespit ve takip yapıyor ancak bize göre bu gereksiz. Yeni TwInvis pasif radar sistemi havadaki tüm elektromanyetik yayın ve sinyalleri takip etmek üzere dizayn edildi” ifadelerini kullandı. Alman radarı sivil iletişim dalgalarını tespit üzerinden çalıştığı ve herhangi bir ‘sinyal yaymadığı’ için F-35 pilotu radarla izlenen bölgeye girdiğini de anlayamıyor. Alman şirketi ayrıca tüm hava hareketlerini izlemeyi başardığını duyurarak Almanya’nın güneyindeki hava trafiğini gösteren bir görsel de yayımladı. Açılıp kapanabilir bir antenin bulunduğu radar sistemi sadece bir kamyonete sığabiliyor. Bu nedenle yeni radar, uzmanlarca hava savunma sistemlerinde ‘ezber bozan bir gelişme’ olarak görülüyor.

Meydan okudular

  • Radar aracı
  • Alman şirketin iddiası sonrası F-35 uçağını üreten Lockheed Martin şirketinin sözcüsü Michael Friedman bir beyanat verdi. F-35’lerin barış şartlarında, yüzeyindeki reflektör/yansıtıcıyla uçtuğunu dile getiren Friedman, bu uygulamanın gizlilik gerektirmeyen görevlerde uçağın izlenmesini sağladığını dile getirdi. Buna cevap veren Alman Hensoldt şirketi ise radarlarının ‘pasif’ olması nedeniyle sinyal yaymadığını, dolayısıyla radar sinyal yansıtıcı/reflektörlerin açık veya kapalı konumda olmasının bir önemi bulunmadığını kaydetti. Alman şirket, kendi radarlarının sinyalin havadaki objeye çarpıp geri dönmesi prensibiyle çalışmadığını vurguladı.

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