Fabrikada korkutan yangın: Kaynak çalışması faciaya yol açıyordu

Yangın, saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ermetal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada yapılan kaynak çalışması yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.