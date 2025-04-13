Facebook ve Instagram İsrail’in emrinde: Türkiye’de 600 bin mesajı sansürlediler

Filistinlilere yönelik 18 aydır vahşi bir soykırım işleyen işgal devleti İsrail, ABD merkezli sosyal medya şirketi Meta ile kurduğu iş birliği sayesinde bu soykırıma karşı çıkarılan sesleri kısmaya çalışıyor. ABD dış politikası ve Ortadoğu’ya ilişkin gelişmeleri aktaran Drop Site News internet sitesinin derlediği bilgilere göre, Meta şirketi sahibi olduğu Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal paylaşım ve haberleşme ağlarında yayınlanan Filistinlilere destek gönderileri için İsrail’den gelen taleplerin yüzde 94’ünü hemen karşılayarak bu gönderileri engelledi. Şirket, söz konusu gönderilerin büyük kısmını “Teröre destek” şeklinde işaretleyerek yayından kaldırdı.





90 BİN GÖNDERİ KALDIRILDI

Drop Site News’in dün yayınladığı rapora göre, 7 Ekim 2023’ten beri İsrail’in doğrudan talebi üzerine Meta tarafından kaldırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp gönderileri, 90 bini aşıyor. Rapora göre, İsrail'in Meta'dan talep ettiği paylaşımların %95'i terör, şiddet ve provokasyon kategorilerinde yer alırken bu gönderilerin ağırlıklı olarak Arap ülkelerinden ve Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerden yapılması dikkati çekiyor. Raporda, Meta'nın İsrail’den gelen bu taleplere ortalama 30 saniye gibi kısa bir sürede yanıt vererek 90 binden fazla paylaşımı sildiği görülüyor.





İSRAİL ÖYLE İSTİYOR

Drop Site News’in kullanıcılardan gelen ihbarları derleyerek hazırladığı rapor, Meta’nın gönderilerin filtrelenmesi için çalıştırılan “Güvenilirlik Mekanizması”nın (TDR) çalışma şeklindeki İsrail yanlısı tutumu da ortaya koyuyor. TDR, bir gönderinin neden sakıncalı olarak işaretlendiğini ya da kaldırıldığını açıklayan tutarlı bir açıklamayı gönderinin altına iliştiriyor. Sistemin 7 Ekim 2023’ten beri gönderilere 38.8 milyon işaret koyduğuna dikkat çekilen raporda, İsrail’in talebiyle kaldırılan gönderilerin altına konulan işaretlerin yalnızca “Bu bir acil taleptir. Dosya, terörizmi desteklemeyi yasaklayan İsrail Terörle Mücadele Yasası’nın maddeleri uyarınca kaldırılmıştır” ifadesi yer alıyor. Bu tavır, Meta’nın İsrail tarafından terörist görülen Gazzeli küçük çocukları terörist kabul ettiğini çarpıcı bir şekilde gösteriyor.





SİYONİST YÖNETİCİLER İDARE EDİYOR

Meta’nın iç işleyişine ilişkin daha önce sızdırılan belgeler, şirketin İsrail hükümetiyle olan güçlü bağlarını ortaya koymuştu. Belgelere göre, Meta şirketinde İsrail’deki aşırı sağcı koalisyon hükümetiyle yakın bağları olan çok sayıda yönetici, operasyonları idare ediyor. Bu yöneticilerin, içerik politikalarını belirleme ve uygulama süreçlerinde etkili olduğu biliniyor. Söz konusu yöneticiler arasında, Integrity Organization'ın başındaki eski bir İsrail askeri istihbarat subayı olan Guy Rosen ve Meta'nın İsrail ve Yahudi Diasporası Kamu Politikası Direktörü Jordana Cutlerda öne çıkıyor. Cutlerda’nın Filistin yanlısı içerikleri incelemek için aktif olarak müdahale ettiği iddia ediliyor.





Türkiye’den 600 bin gönderi

Meta’nın bünyesindeki Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ağlarında İsrail’in talebiyle hızlı bir şekilde kaldırdığı gönderilerin ezici çoğunluğunun Arap ve Müslüman ülkelerde yaşayan kullanıcılar tarafından yayınlandığı dikkat çekiyor. Engellenen gönderiler arasında Türkiye’deki kullanıcılar tarafından yayınlananların oranı yüzde 1.5’i buluyor. Bu da yaklaşık olarak 600 bin gönderi anlamına geliyor. Diğer ülkelerden yayınlanan engellenmiş gönderilerin oranı ise şöyle; Mısır (yüzde 21.1), Ürdün (yüzde 16.6), Filistin (yüzde 15.6), Cezayir (yüzde 8.2), Yemen (yüzde 7.5), Tunus (yüzde 3.3), Fas (yüzde 2.9), Suudi Arabistan (yüzde 2.7), Lübnan (yüzde 2.6), Irak (yüzde 2.6) ve Suriye (yüzde 2).



