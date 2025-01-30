Trump'a sansür davası: Meta 25 milyon dolar tazminat ödeyecek

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ismi belirtilmeyen kaynaklar Trump ve Meta arasındaki anlaşmaya ilişkin detayları aktardı.

Kaynaklar, Trump'ın Facebook hesabının kapatılmasına ilişkin açtığı dava kapsamında Meta'nın yaklaşık 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Meta'nın ödeyeceği paranın 22 milyon dolarının, Trump'ın "başkanlık kütüphanesi" için kullanılacağını ifade eden kaynaklar, kalan paranın "davaya dahil olan diğer kişilere" ve yasal ücretlere ayrılacağını kaydetti.