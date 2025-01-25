Trump yönetimine CAATSA mesajı: Yaptırımlar kaldırılsın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Biz yeni yönetimden (ABD yönetimi), bir önceki yönetim döneminde kalan başta CAATSA yaptırımları gibi yaptırımlar olmak üzere diğer problemli alanların ortadan kaldırılması ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri’nin tam iş birliği potansiyelinin ortaya çıkmasını bekliyoruz” dedi. Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.





YENİ BİR SAYFA AÇILMASI GEREK

Bakan Fidan, konuşmasının ardından bir basın mensubun sorusunu yanıtladı. Fidan, ABD’deki her seçim sonrasında iktidara gelen yeni hükümetle yeni bir sayfa açılması gerektiğini anlatarak, “Özellikle Amerika’da Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında birçok konuda büyük farklılıkların olduğunu hesaba katarsak, bölgemize ve Türkiye’ye yönelik politikalarda da birtakım farklılıkların olmasını beklemek mümkündür diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.





BEKLENTİLERİMİZ PARTİDEN BAĞIMSIZ

“Bizim Amerika ile olan ilişkilerimiz ve beklentilerimiz, genel itibarıyla iktidarda olan partiden ve görüşten bağımsız olan devletten devlete stratejik ilişkiler ve beklentiler” diyen Fidan, bunların başında iki ülkenin birbirinin güvenliğine ciddi miktarda hassasiyet duyması, ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi, her türlü alanda iş birliği yapılması ve “Türkiye’yi ilgilendiren bölgesel sorunları çözmede beraber hareket edilmesi” olduğunu kaydetti.





Suriye’de bölünme istemiyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ı Meclis’te kabul etti. Kurtulmuş, kabulde, Suriye’de herhangi bir bölünme ve federasyon halinin yeni parçalanmalara ve acılara neden olacağının, son dönemde terör örgütlerinin cenneti haline gelen Suriye’de bundan sonra hiçbir terör örgütünün bulunmasını istemediklerinin altını çizdi. Kallas da Suriye konusunda Türkiye ile aynı görüşlere sahip olduklarına işaret ederek Suriye’de istikrarın olması gerektiğini, toprak bütünlüğünün sağlanmasını önemsediklerini kaydetti.



