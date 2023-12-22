Facianın eşiğinden dönüldü: Özel halk otobüsü seyir halindeyken yandı

İlçeye bağlı Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'ndaki 11 katlı bir apartmanın 2'inci katındaki evde henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi.