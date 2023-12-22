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Facianın eşiğinden dönüldü: Özel halk otobüsü seyir halindeyken yandı

Kayseri'de bir özel halk otobüsünün seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Kısa sürede alev alan otobüs kullanılamaz hale gelirken, otobüsün, servis dışı olması nedeniyle yolcu taşımadığı öğrenildi.

Semih Bozkuş
00:29 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 01:04 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kayseri'de özel halk otobüsü seyir halindeyken yandı.
Kayseri'de özel halk otobüsü seyir halindeyken yandı.

Seyir halindeyken alev alan otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de seyir halindeyken alev alan özel halk otobüsündeki yangın söndürüldü.

Kocasinan İlçesi Yeşil Mahalle Bekir Yıldız Bulvarı'nda R.T. yönetimindeki 38 AB 328 plakalı otobüsün seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden şoför, aracı yolun kenarına çekti. Bir süre sonra alev alan otobüsün, servis dışı olması nedeniyle yolcu taşımadığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.



#Kayseri
#Bekir Yıldız Bulvarı
#özel halk otobüsü
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