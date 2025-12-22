Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Fas’tan Beşiktaş'a midesinde uyuşturucu getirdi: Ameliyatla 49 esrar macunu çıkarıldı

Fas’tan Beşiktaş'a midesinde uyuşturucu getirdi: Ameliyatla 49 esrar macunu çıkarıldı

11:2222/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Cüneyt G.’nin poliste daha önceden 'Kasten yaralama' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
Cüneyt G.’nin poliste daha önceden 'Kasten yaralama' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta 3 bin kilometre uzaklıktaki Fas’tan uçakla Türkiye’ye gelen Cüneyt Ç. (52), 2 gün sonra mide ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Tomografisi çekilen Cüneyt Ç.’nin mide ve bağırsaklarında yabancı madde bulunduğu tespit edildi. Hastane yetkililerinin bilgi vermesi üzerine Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Ameliyata alınan Cüneyt G.’nin mide ve bağırsaklarından kapsül halinde 49 adet esrar macunu çıkarıldı. Taburcu olmasının ardından gözaltına alınan Cüneyt G. tutuklandı.

Fas’tan yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktan uçakla Türkiye’ye gelen Cüneyt G., 2 gün sonra karın ağrısı şikayetiyle Fulya’daki özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan muayenenin ardından Cüneyt G.’nin tomografisi çekildi. Şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı madde tespit edilmesi üzerine hastane yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi.


ESRAR KAPSÜLLERİ AMELİYATLA ÇIKARILDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, doktorlarla görüşme gerçekleştirdi. Doktorların değerlendirmesi sonrası ameliyata alınan Cüneyt Ç.’nin bağırsaklarından, toplam ağırlığı 259,7 gram olduğu öğrenilen 49 esrar macunu çıkarıldı. Şüpheliye ait 1 adet cep telefonu da hastane yetkilileri tarafından polis ekiplerine teslim edildi.



TABURCU OLDUKTAN SONRA TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından taburcu edilen Cüneyt Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cüneyt Ç., çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cüneyt G.’nin poliste daha önceden 'Kasten yaralama' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.



#beşiktaş
#fas
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura sonuçları isim listesi hak sahipleri belli oldu mu?