Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da hırsızlık suçundan aranan şahıs termal dronla sazlıkta yakalandı

Hatay'da hırsızlık suçundan aranan şahıs termal dronla sazlıkta yakalandı

10:2122/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
A.D., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
A.D., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ‘Hırsızlık’ ve ‘Kamu malına zarar verme’ suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D., termal dronla yapılan çalışmada polisin takibi sonucu saklandığı sazlıkta yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay, ‘Kamu malına zarar verme’ suçundan ise 10 ay olmak üzere toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. A.D.'nin adresini belirleyen ekipler takibe aldı. Takip edildiğini fark eden A.D. koşarak kaçmaya başladı. Sazlığa giren A.D., polisin termal dron ile havadan tespitinin ardından yakalandı. A.D., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#hatay
#iskenderun
#suçlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura sonuçları isim listesi hak sahipleri belli oldu mu?