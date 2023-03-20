Fatih Erbakan partisinin herhangi bir ittifaka katılmayacağını açıkladı

Türkiye'de seçim sayılı günler kaldı. Partilerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Seçime haftalar kala ittifaklar şekilleniyor.

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması gündeme geldi.

Ak Parti'den ziyaret yapıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 10 Mart'ta ittifak için nezaket ziyaretinde bulunmuş, Fatih Erbakan tarafından ağırlanmıştı.

"Herhangi bir ittifaka dahil olmayacağız"

Bugün parti merkezi önünde açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; "Herhangi bir ittifaka dahil olmayacağız" ifadeleri kullandı. Herhangi bir ittifaka katılmayacağını ve cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen Erbakan şu ifadeleri kullandı: "Sizi 21. asrın Erbakanları olarak selamlıyorum. Sizleri sadıklar, kardelenler ve bu hak davanın delileri olarak selamlıyorum.

Erbakan hocamız 1960 yılında bu kutlu davayı başlattı. Allah ondan razı olsun. Erbakan hocamız vefat etti diye filim bitmedi, filim daha yeni başlıyor. Milli Görüş davası sonsuza kadar yürüyecektir, sancağı asla yere düşmeyecekti. Milletimiz Yeniden Refah partisini özlemektedir.

14 Mayıs Pazar günü olan seçime herhangi bir ittifak olmadan müstakil olarak girme kararı aldık. Tüm seçim bölgelerinde tek başımıza gireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de cumhurbaşkanı adayı olarak başvurumu gerçekleştireceğim."











































