Muğla'daki tedavisinin ardından, doktorları ve ailesinin talebi üzerine askeri uçakla Antalya'ya nakledilen Ferdi Tayfur , Medical Park Antalya Hastanesi'nde kısa bir süre önce bir ameliyat geçirdi. Usta sanatçı, aynı hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi.





Beyin damarına stent takılmıştı





Ferdi Tayfur, Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak ilk olarak ilçedeki özel bir hastaneye ambulansla kaldırıldı. Ardından Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilen sanatçı, yoğun bakımda tedavi gördü. 16 Aralık'ta Antalya'ya nakledilen Tayfur, burada sinüs ameliyatı geçirdi. Daha önce Antalya'da bir hastanede beyin damarına stent takıldığı belirtilen usta sanatçının, 2020 yılında oğlunun böbreğiyle böbrek nakli de yapılmıştı. Tayfur, bir süre diyaliz tedavisi de almıştı.









Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama





Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizin nadide sanatçılarından Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk müziğine kazandırdığı eserlerle milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, her daim saygıyla anılacaktır. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





Cenaze töreni





Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.





Ferdi Tayfur kimdir?





Ferdi Tayfur, 1945 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğmuş ve Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olarak tanınan bir sanatçıdır. 1970'li yıllardan itibaren arabesk müziğin önde gelen isimlerinden biri olarak kariyerine adım atmıştır. Kendine has yorumuyla, duygusal ve anlam yüklü şarkı sözleriyle dikkat çekmiştir. Tayfur, "Huzurum Kalmadı", "Bana Ellerini Ver" ve "Gecenin Sonuna Yolculuk" gibi unutulmaz şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazanmıştır. Müzik kariyerine 1970'lerin başında başlamış ve o günden bugüne birçok albüm çıkarmıştır. Şarkılarında genellikle aşk, özlem, ayrılık ve hayatın zorlukları gibi evrensel temaları işlemiştir.





Müzikal kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapmış olan Tayfur, birkaç sinema filminde rol almıştır. Türkiye'de ve yurtdışında büyük bir hayran kitlesi bulunan sanatçı, 80'li ve 90'lı yıllarda Türk müziğinin en tanınan isimlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle 1980'lerden sonra arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmiştir.



