Fethiye’de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İblis Burnu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bottaki, toplam 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.
FOTOĞRAF 5
Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 01.30 sıralarında ilçe merkezine yakın bir kavşakta yaptığı yol uygulaması sırasında 34 R 9622 plakalı kamyonu durdurdu.
Yapılan kontrolde kamyonun brandayla kapatılmış kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.
Burada yapılan kimlik belirleme işlemleri sonucu kaçak göçmenlerin 78'inin Afgan, 21’inin Pakistan, 5’inin Bangladeş, 2’sinin Yemen, 1’er kişinin ise Umman ve İran uyruklu oldukları belirlendi.
Kamyon sürücüsü M.G. ile araçta bulunan S.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanırken, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.
Kamyon kasasından 108 kaçak göçmen çıktı
İzmir'in Foça ilçesinde, kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun sürücüsü tutuklandı.
FOTOĞRAF 5
Olay Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşandı. Sosyal medyada, bir hukuk firmasının kendilerine başvuru yapan göçmenleri Avrupa'ya göndereceği şeklinde paylaşımlar yapıldı.
Söylenti, kısa süre içinde yayıldı. çok sayıda yabancı uyruklu kişi, Buhara Caddesi'ne akın etti.
Hukuk bürosunun bulunduğu iş merkezinin önünde kuyruk oluştu.
Söylentinin gerçek olmadığı, olay yerine polis ekiplerinin gitmesiyle ortaya çıktı.
Gerçeği tercümanlar aracılığıyla öğrenen yüzlerce kişi polis ekiplerinin kontrolünde evlerine dağıldı.
Göçmenleri heyecanlandıran söylenti: Avrupa'ya göndereceğiz
Malatya'da bir hukuk firmasının başvuruda bulunan göçmenleri Avrupa'ya gönderdiği söylentisi, küçük çaplı izdihama yol açtı. Yüzlerce sığınmacı, hukuk firmasının bulunduğu iş merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu.
FOTOĞRAF 5
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde, Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla, dün 'Huzur- 20227' uygulaması yapıldı.
Metruk yerler, yabancı uyrukluların yoğunlukla ikamet ettiği bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları ile toplu taşıma durak ve istasyonlarında, 32 bin 719 personel tarafından 152 dedektör köpek eşliğinde uygulama gerçekleştirildi.
6 bin 24 metruk bina, 11 bin 296 umuma açık yer, 485 terminal, 4 bin 158 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 963 yer kontrol edildi. 12'si yabancı uyruklu 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 16'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 610 aranan kişi tespit edildi. 348'i yabancı uyruklu, 66'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 414 kişiye de idari yaptırım uygulandı.
Uygulama kapsamında; 2 kamyon, 2 kamyonet, 2 otobüs, 2 otomobil ve 1 tekne ile 1 botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 18 mermi, 2 kesici, delici alet, 1255 gram esrar, 23 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 188 adet kök kenevir bitkisi ve 1037 paket kaçak sigara ele geçirildi.
81 ilde göçmen kaçakçılığı uygulaması
81 ilde göçmen kaçakçılığı uygulaması: 18 organizatör gözaltına alındı
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele amacıyla 81 ilde 32 bin 719 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Huzur- 2022/7' uygulamasında, 12'si yabancı uyruklu 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı.