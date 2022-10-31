Gündem Fethiyede 36 düzensiz göçmen yakalandı
MUĞLA

Fethiye’de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi İblis Burnu açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Fethiye’de 36 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye’de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İblis Burnu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bottaki, toplam 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.

Kamyon kasasından 108 kaçak göçmen çıktı
FOTOĞRAF 5
Title
Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 01.30 sıralarında ilçe merkezine yakın bir kavşakta yaptığı yol uygulaması sırasında 34 R 9622 plakalı kamyonu durdurdu.
Title
Yapılan kontrolde kamyonun brandayla kapatılmış kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.
Title
Burada yapılan kimlik belirleme işlemleri sonucu kaçak göçmenlerin 78'inin Afgan, 21’inin Pakistan, 5’inin Bangladeş, 2’sinin Yemen, 1’er kişinin ise Umman ve İran uyruklu oldukları belirlendi.
Title
Kamyon sürücüsü M.G. ile araçta bulunan S.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Title
. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanırken, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.
Kamyon kasasından 108 kaçak göçmen çıktı
İzmir'in Foça ilçesinde, kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun sürücüsü tutuklandı.

Göçmenleri heyecanlandıran söylenti: Avrupa'ya göndereceğiz
FOTOĞRAF 5
Title
Olay Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşandı. Sosyal medyada, bir hukuk firmasının kendilerine başvuru yapan göçmenleri Avrupa'ya göndereceği şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Title
Söylenti, kısa süre içinde yayıldı. çok sayıda yabancı uyruklu kişi, Buhara Caddesi'ne akın etti.

Title
Hukuk bürosunun bulunduğu iş merkezinin önünde kuyruk oluştu.

Title
Söylentinin gerçek olmadığı, olay yerine polis ekiplerinin gitmesiyle ortaya çıktı.

Title
Gerçeği tercümanlar aracılığıyla öğrenen yüzlerce kişi polis ekiplerinin kontrolünde evlerine dağıldı.

Göçmenleri heyecanlandıran söylenti: Avrupa'ya göndereceğiz
Malatya'da bir hukuk firmasının başvuruda bulunan göçmenleri Avrupa'ya gönderdiği söylentisi, küçük çaplı izdihama yol açtı. Yüzlerce sığınmacı, hukuk firmasının bulunduğu iş merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

81 ilde göçmen kaçakçılığı uygulaması: 18 organizatör gözaltına alındı
FOTOĞRAF 5
Title
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde, Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla, dün 'Huzur- 20227' uygulaması yapıldı.
Title
Metruk yerler, yabancı uyrukluların yoğunlukla ikamet ettiği bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları ile toplu taşıma durak ve istasyonlarında, 32 bin 719 personel tarafından 152 dedektör köpek eşliğinde uygulama gerçekleştirildi.
Title
6 bin 24 metruk bina, 11 bin 296 umuma açık yer, 485 terminal, 4 bin 158 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 963 yer kontrol edildi. 12'si yabancı uyruklu 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 16'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 610 aranan kişi tespit edildi. 348'i yabancı uyruklu, 66'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 414 kişiye de idari yaptırım uygulandı.
Title
Uygulama kapsamında; 2 kamyon, 2 kamyonet, 2 otobüs, 2 otomobil ve 1 tekne ile 1 botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 18 mermi, 2 kesici, delici alet, 1255 gram esrar, 23 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 188 adet kök kenevir bitkisi ve 1037 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Title
81 ilde göçmen kaçakçılığı uygulaması
81 ilde göçmen kaçakçılığı uygulaması: 18 organizatör gözaltına alındı
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele amacıyla 81 ilde 32 bin 719 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Huzur- 2022/7' uygulamasında, 12'si yabancı uyruklu 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı.
Türkiyede ilk kez rastlandı

Türkiye'de ilk kez rastlandı

41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu.
Gören vazgeçiyor

Gören vazgeçiyor

​20 metrelik mesafe için 200 metre yürüyorlar.
YÖK: KPSS’de sorular sızdırılmadı

Gemlik Kampüsü'nün açılışı tarihi karşılaştırmalara sahne oldu.

Hazinelerle dolu bölgede kaydedildi: Gizemli dalganın sırrı çözüldü.

İkinci elde yerli otomobil hareketliliği başladı.

​Areda Survey Türk halkına sordu.

​Yargıtay'dan emsal niteliğinde fazla mesai kararı.

'Türkiye Yüzyılı'mızın en iddialı alanlarından birisi sağlık'
Çift Geyik Karaca’dan Cumhuriyet’in 99. yılına özel üretim: Geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak
Ekonomi

Çift Geyik Karaca’dan Cumhuriyet’in 99. yılına özel üretim: Geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak

Yüzyıllık markalardan Çift Geyik Karaca, çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor. Atatürk’ün 88 yıl önce giydiği süveteri yeniden üreterek mağazalarında satışa sunan Çift Geyik Karaca markası, elde edilen geliri Mehmetçik Vakfına bağışlayacak.
Danimarka'da halk sandık başına gidiyor
Dünya

Danimarka'da halk sandık başına gidiyor

Danimarka, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tetiklediği güvenlik endişelerinin ve enerji krizinin tırmandığı bir dönemde planlanandan 7 ay önce yapılacak erken genel seçimler için 1 Kasım’da sandık başına gidiyor. Haziran 2019’da göreve gelen Başbakan Mette Frederiksen liderliğindeki azınlık Sosyal Demokrat hükümeti, Covid salgınında toplumu virüsün mutasyonundan korumak için milyonlarca sağlıklı vizonun öldürülmesi emrini verdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağındaydı. Ayrıca hükümetin merkez sol müttefiklerinden Sosyal Liberal Parti’nin, Frederiksen’in erken seçim çağrısı taahhüdü vermemesi halinde güven oylaması tehdidinde bulunması da erken seçim sürecine ivme kazandırdı.
Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 61,8’i ekmeğini israf etmiyor
Hayat

Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 61,8’i ekmeğini israf etmiyor

Areda Survey, bin 200 kişinin katılımıyla Türk halkının ekmek tüketimini araştırdı. Araştırma sonucuna göre katılımcıların yüzde 63,3’ü satın aldığı ekmeğin tamamını tükettiğini, yüzde 61,8 ise ekmeğini israf etmediğini söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.