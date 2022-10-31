Fethiye’de 36 düzensiz göçmen yakalandı

6 bin 24 metruk bina, 11 bin 296 umuma açık yer, 485 terminal, 4 bin 158 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 963 yer kontrol edildi. 12'si yabancı uyruklu 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 16'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 610 aranan kişi tespit edildi. 348'i yabancı uyruklu, 66'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 414 kişiye de idari yaptırım uygulandı.