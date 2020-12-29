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MUĞLA

Fethiye’de Müslüman olan İngiliz “Elif” adını aldı

İngiliz vatandaşı Fethiye’de Müslüman oldu: Adı Elif oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Müslüman olan İngiliz vatandaşı “Elif” adını aldı. İlçe Müftülüğüne başvuruda bulunan Atkinson, Müftü Kamil Oktay rehberliğinde yapılan törende, şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirdi.

Haber Merkezi İHA
Charlotte Marie Atkinson, Müslüman olduktan sonra Elif adını aldı.
Charlotte Marie Atkinson, Müslüman olduktan sonra Elif adını aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine 5 yıldır tatile gelen, bir buçuk yıldır da kentte yaşayan İngiliz vatandaşı Charlotte Marie Atkinson, Müslüman olmaya karar verdi.

İlçe Müftülüğüne başvuruda bulunan Atkinson, Müftü Kamil Oktay rehberliğinde yapılan törende, şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirdi. Müslüman olan Atkinson, Elif adını aldı.

İslamiyet’te beni en çok camiler ve ezan sesi etkiledi

Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdiğini ifade eden Elif Atkinson, “Son yıllarda manevi olarak büyük problemler yaşadım. Türkiye’ye geldiğimde insanlar bana çok yardımcı oldu. Bunu kendi ülkemde göremedim. Yaptığım araştırmalarda, bu yardımseverliğin kaynağının İslamiyet’e dayandığını öğrendim. Araştırmalarımın ardından Müslüman olmaya karar verdim. İslamiyet’te beni en çok camiler ve ezan sesi etkiledi” diye konuştu.

Müftü Oktay, ihtida belgesini verdiği Atkinson’a, dini kitap ve hediye takdim etti.

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