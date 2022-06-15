FETÖ hamisi Yunan aşığı oldu

Ege adalarının hukuksuz şekilde silahlandırılması nedeniyle Türkiye-Yunanistan ilişkileri gerilirken, Rodop Kinal Partisi’nin FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen milletvekili İlhan Ahmet ve Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin tekrar sahnede. Yunanistan’ın Türkiye’ye rest çekmek gayesiyle satın aldığı silahlanma törenlerinde boy gösteren Ahmet, Türkiye’den Yunanistan’a kaçan FETÖ’cülere de destek oluyor. Ahmet’in, bazı kaçaklara evini kiraladığı iddia ediliyor. Batı Trakya toplumunun rızası olmadan Yunanistan’ın tayin ettiği vakıf idarecileriyle görüşen Ahmet’in, ABD Dışişleri Bakanlığı’na da Türkiye hakkında süpekülatif bilgiler verdiği ortaya çıkmıştı.

Önder Mümin

AZINLIĞA DARBE

Milletvekili olduğu süreçte Türk azınlık için hiçbir kazanım sağlamayan Ahmet’in, attığı imzalar da azınlığın özerk haklarına darbe vurdu. Bunların başında 240 İmam Yasası geliyor. Bu yasayla azınlığın dini kurum yapısı zedelenmişti. Ahmet ile ilgili bardağı taşıran son damla, Türkiye karşıtı yayınlarıyla dikkat çeken Hronos radyosu ve gazetesine verdiği demeç oldu. Türkiye’nin Gümülcine Başkonsoloslarını eleştiren İlhan, “Konsolosların ve herhangi bir diplomatın görevi azınlığın iç işleriyle ilgilenmek değildir. Lozan gereği Gümülcine’deki Türk konsolosun azınlığa ilgisi bir noktaya kadar kabul edilebilir. Bunun ötesinde azınlığın içişlerine müdahale edemez” dedi.

BASKINLAR ONUN İŞİ

Batı Trakya toplumunu Türkiye’nin güdümünde olmakla suçlayan Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin ise “Bize biat etmek zorundasınız” açıklamasında bulundu. Türk müftülere her fırsatta hakaret eden Mümin’in, azınlık kurumlarında çalışanları işten attırmakla tehdit ettirdiği, bölgede 80’i aşkın işyerine polis baskını düzenlenmesinde kilit rol üstlendiği ifade ediliyor. Ahmet ve Mümin’in provokatif çıkışlarına Türk toplumundan sert tepki geldi. Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapan iki isim, Türklerin haklarını savunmak için kurulan Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’dan ihraç edildi.

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