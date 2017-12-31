FETÖ için üst düzey telefon trafiği

FETÖ’nün TSK’ya sızmış üyeleri tarafından 15 Temmuz’da yapılan hain darbe girişimi sonrasında bir yandan devletin tüm kademelerinde başlatılan temizlik operasyonları devam ederken diğer yandan da uluslararası görüşmeler sürdürülüyor.

BASIN DA KULLANILDI

FETÖ’ye yönelik olarak Dışişleri Bakanlığı, ‘Dış Temsilciliklerimizce Darbe Teşebbüsü Sonrası Yapılan Girişimler’ isimli yayınladığı raporda resmi görüşmelerin sayısını belirtti. Raporda 15 Temmuz’dan sonra FETÖ'nün yaptıklarını anlatmak için Cumhurbaşkanı seviyesinde 198, Başbakan seviyesinde 208, Bakan seviyesinde bin 410, milletvekili seviyesinde 2 bin 632 kez olmak üzere toplam 13 bin 884 kez dış kaynaklarla resmi görüşme yapıldığı ifade edildi. Bunun yanı sıra uluslararası yazılı ve görsel basında 3 bin 260 kez FETÖ aleyhinde mülakat yapıldığı belirtildi.

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