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FETÖ'cü Hakan Şükür'e 'ittifak' mesajları veren CHP'li Fatma Yavuz: Beğenmezseniz oy vermezsiniz

İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen, kendi nikahında alkol servis ettiren, İBB'den kovulan, LGBT savunuculuğu uğruna başörtüsünü çıkarmayı göze alan ve 'Elhamdülillah Ermeni'yim' sözleriyle bilinen CHP İstanbul milletvekili aday adayı Fatma Yavuz, son olarak FETÖ'cü Hakan Şükür'e Twitter'dan ''Az kaldı Hakan Bey' diyerek ittifak mesajı verince kendi tabanı tarafından linç edildi. Skandal mesajlaşma sonrası kendisine tepki gösterenlere meydan okuyan Yavuz, "Özür dilemiyorum, adaylıktan çekilmiyorum, beğenmezseniz oy vermezsiniz" diye konuştu.

10:46 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Fatma Yavuz

Fatma Yavuz

Daha önce Diyanet'ten atılan ve sapkın LGBT savunuculuğu yaparak başörtüsünü çıkarmayı göze alan CHP'li Fatma Yavuz'dan bir skandal hamle daha geldi.

Fatma Yavuz, milletvekilliği aday adaylığını duyurduğu videolu paylaşıma yorum yapan FETÖ firarisi Hakan Şükür'le mesajlaşarak adeta ittifak mesajlaşması yaptı.

Hakan Şükür: Hep aranızdaydık hep beraberdik

FETÖ'cü Hakan Şükür, Yavuz'un gönderisinin altına,
"Çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim; Hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece''
yorumunu yaptı.

'Az kaldı Hakan bey'

CHP'li Fatma Yavuz ise,
''Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek''
ifadelerini kullanarak FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ittifak mesajlaşması gerçekleştirdi.

Tabanına meydan okudu: Adaylıktan çekilmiyorum

CHP'li Fatma Yavuz ve FETÖ firarisi Hakan Şükür arasında yaşanan bu dialog parti tabanından büyük tepki topladı. Sosyal medyada adeta linç edilen Yavuz, kendisini eleştirenlere Twitter'da katıldığı 'Fatma Yavuz niye linç ediliyor' isimli bir sohbet odasındaki konuşmasında meydan okudu. Özür dilemeyeceğini belirten Fatma Yavuz,
"Adaylıktan çekilmiyorum, siz kimsiniz bana adaylıktan çekil diyeceksiniz. Ne cüretle! beğenmezseniz oy vermezsiniz. Demokrasiye tahammül edeceksiniz"
ifadelerini kullandı.


"LGBT’li kardeşime zarar gelirse başörtümü çıkarır yakarım"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın LGBT açıklamalarına da yanıt veren Yavuz,
"Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Tek bir LGBT’li kardeşime zarar gelirse başörtümü çıkarır yakarım." dedi. Gelen tepkilere de göğüs gereceğini söyleyen Fatma Yavuz, "Bunun üstüne de gider paşa paşa yatarım. Elimizden gelen herseye yapacağız lütfen bu nefret politikalarına bir son verin. LGBTli bireyler de bizim kadar bu ülkenin eşit bireyleridir. Bizim kadar hak sahibidirler. Kimseyi ötekileştirmeye hakkınız yok"
ifadelerini kullanmıştı.


İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz CHP'nin helalleşme kürsüsünde
İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz CHP'nin helalleşme kürsüsünde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adı altında birçok isimle yaptığı toplantı, rozet takma ve partiye katılım programlarının perde arkası tek tek ortaya çıkıyor. Son olarak, CHP'nin sözde 'Helalleşme Buluşması'na İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen, kendi nikahında alkol servis ettiren, İBB'den kovulan Fatma Yavuz'un şovu damga vurdu.Yavuz konuşmasında başörtüsü yasağını geri getirmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Kemal Kılıçdaroğlu'nu temize çıkarmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun 'Kişisel dahli olmadığı yanlışlar'ı düzeltmek için uğraştığını belirten Yauz, başörtülü Sultan Kara'ya yaptığı ziyaretten çok etkilendiğini ifade etti. Sultan Kara'nın, CHP destekçisi Yeni Asya gazetesinin Ankara Temsilcisi Mehmet Kara'nın eşi olması, 'Kılıçdaroğlu helalleşirken bile ayrımcılık yapıyor' yorumlarına neden olmuştu.Ayrıca toplantıda söz alan bir başka konuşmacı ise 'Altı parti bir araya geldiniz ama yedinci partiyi unutmayın' diyerek, Kılıçdaroğlu'na HDP'nin resmi olarak 'Altılı Masa'ya kabul edilmesi çağrısı yaptı.Yavuz



#Fatma Yavuz
#CHP
#Hakan Şükür
#FETÖ
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