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FETÖ’cü müdür ininde yakalandı!

İstanbul İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, her yerde aranan eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay’ın izine Esenyurt’ta ulaştı. Daireye baskın yapan ekipler, FETÖ’cü polis müdürünü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Nikbay’ın abisine ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak gizlendiği belirlendi.

Hamdi Koçoğlu Yeni Şafak
Eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay
Eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay'ın izine Esenyurt'ta ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardından, FETÖ'cü polis müdürünün saklandığı daire belirlendi. Polis ekiplerince adrese gerçekleştirilen operasyonda, Özgür Nikban yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli polis müdürünün üzerinde ağabeyine ait sahte kimlik bulundu. Nikbay'ın sahte kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırdığı anlaşıldı. Özgür Nikbay'ın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ GÖZALTINDA

Eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay, üçüncü kez gözaltına alınmış oldu. Nikbay daha önce, İstanbul merkezli ‘yasadışı dinleme’ soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Dönemin savcısının itirazı üzerine ikinci kez gözaltına alınmıştı. 19 ay hapis yatan Nikbay, bir kez daha serbest bırakılmıştı. Tekrar hakkında yakalama kararı çıkartılan Nikbay, son olarak Esenyurt'ta yakalandı.

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